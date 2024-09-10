П’ять способів сказати "бесполезный" українською

Секрети точного перекладу

У світі, де мовні кордони стираються, а спілкування стає все більш різноманітним, важливо володіти багатим словниковим запасом рідної мови. Особливо це стосується тих випадків, коли ми намагаємося перекласти слова з інших мов, зокрема з російської.

Одним із таких слів є "бесполезный". Розгляньмо, як правильно передати це поняття українською.

Як перекласти "бесполезный" українською

В українській мові існує щонайменше п'ять різних способів перекласти слово "бесполезный". Кожен з них має свої нюанси та особливості вживання.

Основні варіанти перекладу:

Марний — найпоширеніший і найточніший відповідник. Наприклад: "Це марна трата часу". Даремний — синонім до "марний", який також часто вживається. Наприклад: "Його зусилля виявилися даремними". Безкорисний — підходить, коли йдеться про відсутність користі. Наприклад: "Ця порада виявилася безкорисною". Непотрібний — доречно використовувати, коли у чомусь не має потреби або необхідності. Наприклад: "Ці речі непотрібні, можна викинути". Недійовий — коли говоримо про неефективність чогось. Наприклад: "Цей метод виявився недійовим".

Залежно від контексту, можна також використовувати інші слова та вирази: "неефективний", "безрезультатний", "пустий", "ні до чого". Важливо пам'ятати, що вибір найбільш влучного перекладу залежить від конкретної ситуації та контексту вживання. Збагачуючи свій словниковий запас, ми покращуємо володіння українською мовою та робимо наше мовлення більш виразним і точним.

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