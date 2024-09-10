Порядочному человеку нечего бояться? В Раде объяснили, зачем хотят систему видеонаблюдения за гражданами

Максим Бужанский рассказал, стоит ли искать "зраду"

В начале 2024 года в парламенте был зарегистрирован законопроект №11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности". Проект закона предлагает сделать "объектами видеомониторинга" в публичных местах всех украинцев и аккумулировать о них широкий спектр данных, начиная от оцифрованного образа лица и заканчивая паспортными данными и местом жительства. Более того, под такой мониторинг, согласно проекту закона, подпадают и транспортные средства граждан, поэтому уклонисты, имеющие проблемы с законом, окажутся в крайне затруднительном положении.

В соцсетях уже успели окрестить законопроект происками "Большого Брата", мол, руководство страны уверенно строит полицейское государство, однако авторы законопроекта уверяют, что это делается в целях безопасности самих украинцев. Более шести месяцев законопроект лежал в Верховной Раде без рассмотрения, но, очевидно, правоохранители решили "подтолкнуть" парламентариев, ведь на днях руководство МВД встретилось с народными депутатами из профильного комитета и темой обсуждения стал именно этот резонансный проект закона.

Так в конце концов, какую же систему надзора за украинцами планируют ввести нардепы? Об этом "Телеграф" расспросил у депутата от "Слуги народа", члена комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максима Бужанского.

– Максим, объясните какую именно систему планируется построить? Это будет новая разветвленная единая система видеонаблюдения в публичных местах или же будет создана база, куда будет аккумулироваться информация с уже существующих камер? Что это будет?

– Вы очень точно сказали – единая система. То есть система видеонаблюдения в стране должна быть единой. Что происходит сейчас? У нас есть камеры, принадлежащие МВД. Есть так называемые муниципальные камеры. Они установлены в разных городах, в областных центрах. Это разные системы и они принадлежат кому угодно.

Не приведи боже с вами что-нибудь случилось. Например, ДТП, и ваш автомобиль кто-то задел. И вы должны идти с просьбой к кому-то, чтобы вам предоставили видео, которое кому-то принадлежит на муниципальном уровне. А сколько оно хранится? То есть, никаких гарантий, что вы его получите, нет.

С другой стороны, может случиться, что за вами кто-то следит, и это уже может быть несанкционированный доступ к видеонаблюдению.

– Здесь давайте подробнее. Что имеете в виду? Кто может следить?

– Я вам приведу два примера за последнее время, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Убийство Ирины Фарион. Только за счет того, что часть камер работала, полиция смогла раскрыть это преступление. В то же время этот парень (речь о подозреваемом в убийстве Вячеславе Зинченко — Ред. ) вел наблюдение за ней. И там еще разбираются, не были ли использованы камеры наблюдения для совершения этого убийства.

Другой пример: как известно, из-за преступного влияния РФ, по всей стране происходят поджоги автомобилей военных. Честно говоря, я сам хотел повысить здесь ответственность, а она уже и так максимальна за повреждение военного имущества. Нам нужна более уверенная работа правоохранителей по использованию технических средств.

То есть, нужна безопасность. И проект предлагает установить единые правила пользования камерами, установить систему контроля доступа к информации. Таким образом города могут размещать камеры где угодно (ну по плану размещения, конечно), но контроль за информацией должен быть у правоохранителей. Это очень упрощенно, но идея законопроекта именно такова.

– Но здесь возникает вопрос защиты персональных данных граждан Украины…

– Да, я читал эти отзывы, мол, "Большой Брат" будет наблюдать, все будут знать все… Слушайте, все и так все знают. Резко увеличивать количество камер не планируется. Речь идет не об установке новых камер, а о правилах обработки той информации, которая есть уже сейчас.

– Похоже на полицейские меры в России, где подобные вещи были реализованы. Заходишь в метро, и твое лицо идентифицируют.

– Но ведь и сейчас заходишь в метро и везде камеры. Дополнительных камер нет, какой-либо дополнительной информации нет. Сейчас кто угодно за очень небольшие деньги или просто дружескую благодарность может получать информацию с камер. И из полицейских тоже. Поэтому будут введены дополнительные ограничения в отношении сотрудников полиции, пограничников в отношении несанкционированного доступа и несанкционированного распространения (что самое важное) информации, полученной из камер.

Вы порядочный человек, вам нечего бояться. Вы и сейчас находитесь в режиме частичного видеонаблюдения там, где оно есть. Для вас ничего здесь не меняется и никто не устанавливает ничего дополнительно. Но вы должны быть защищены как гражданин, чтобы никто не использовал эту систему против вас.

Будет определен общий стандарт того, как хранится информация, сколько она хранится, как она предоставляется, по какому запросу. Мне кажется, что ничего плохого здесь нет.

– То есть здесь история более административная, я правильно понимаю?

– Законопроект никоим образом не был коммуницирован. Вообще. Но он воспринимался как технический, который должен был урегулировать существующую ситуацию. Это не реформа какая-нибудь.

А в соцсетях всегда ищут, грубо говоря, "зраду", двойное дно…

– И из бюджета не будут выделяться средства на закупку дополнительных камер?

– Изменения в бюджет уже были и не было никаких попыток, ни запросов МВД с просьбой выделить дополнительные средства. Еще раз: это не о том, чтобы повсюду установить камеры, а о том, чтобы была единая система.

Вот сейчас во время войны запрещено использование бытовых дронов. Есть единая система использования дронов. Так же должна быть единая система безопасности работы камер. Должны быть правила одинаковые для всех. А сейчас ваш сосед может установить камеры напротив вашего личного жилья и что дальше? Он будет видеть вас целый день. И куда это уйдет? Никаких правил не существует.

– Когда парламент будет рассматривать этот законопроект?

– Мы рассматриваем сейчас ряд других законопроектов, которыми усиливаем ответственность за незаконное распространение информации правоохранителями. А законопроект о видеонаблюдении, он не самый первый в этой цепочке и не самый главный. Здесь никто никуда не торопится, все должно быть шаг за шагом.