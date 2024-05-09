В киевском подъезде произошла странная кража: "герои" попали в объектив камеры наблюдения (видео)

Поведение парней вызывает много вопросов

В Деснянском районе Киева двое молодых парней похитили из подъезда икону — их неадекватный поступок попал в объектив камеры видеонаблюдения. В соцсетях "героев" решили сделать знаменитыми, поскольку такое вызывающее поведение возмутило общественность.

Стоит отметить, что в последний момент ребята заметили камеру в подъезде, однако это их не остановило. С какой целью они забрали икону — остается только догадываться.

Так, в многоэтажном доме расположенном на Троещине в объектив камеры видеонаблюдения попали двое парней, которые вечером заходят в подъезд. Они замечают, что на почтовых ящиках на первом этаже местные жители оставили мягкие игрушки и икону.

Парни некоторое время смотрят на ячейки, а затем берут в руки икону и уносят ее с собой.

В соцсети данное видео подписали следующим образом: "Случай на Троещине в подъезде. Люди должны знать этих "героев", которые сейчас воруют икону, а завтра чей-то дом обнесут".

На самом деле поступок парней выглядит действительно странно и даже неадекватно. Будем надеяться, что "героев" видео опознают и они вернут икону на место.

Инцидент произошел на Троещине

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Киевом мужчина убил собственного сына и отрезал ему голову кухонным ножом. После этого злоумышленник отвез труп в лесополосу, а голову спрятал в зарослях возле ЖК.