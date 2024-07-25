За что убили Ирину Фарион? В полиции рассказали об основной версии

К работе привлечены сотни специалистов

Основной версией убийства экснардепа Ирины Фарион является личная неприязнь. Также рассматривается общественная деятельность погибшей и причастность врага для дестабилизации внутренней ситуации в стране.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел Марьяну Реву. Она добавила, что работа по расследованию преступления продолжается.

"По состоянию на данный момент продолжается активная работа по раскрытию преступления. Сотни специалисты привлечены к этим мерам. Относительно версий мотива совершения убийства, основными сейчас личная неприязнь, общественная деятельность погибшей, а также рассматривается причастность врага для дестабилизации внутренней ситуации в стране", — сказала Рева.

Она добавила, что специалисты изучают видео якобы убийства Фарион, которое было распространено российскими Телеграмм-каналами. О результатах работы спикер пообещала сообщить в дальнейшем.

Ранее мы рассказывали, что ответственность за убийство Ирины Фарион взяла российская неонацистская организация. В полиции прокомментировали это заявление.

"Телеграф" уже писал, что известно об этой организации. В России ее считают террористической с 2021 года.