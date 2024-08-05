Уничтожали машины ТЦК: СБУ задержала лидера банды поджигателей автомобилей военных (фото)

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы

Лидера банды, поджигавшей авто территориального центра комплектования (ТЦК) в Хмельницкой области, задержала Служба безопасности Украины и Национальная полиция. Группа лиц работала по "заказу" России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Лидером банды оказался местный житель, который сам вышел на окупантов, чтобы наладить с ними сотрудничество в обмен на деньги.

По данным следствия, он разместил в даркнете свое "резюме", где предлагал "услуги" по поджогам автомобилей ТЦК. На "объявление" фигуранта ответил представитель РФ. Он дал ему задачу на уничтожение автомобилей военных в Хмельницком.

Мужчина для реализации "заказа" привлек еще нескольких жителей региона. Следствие установило, что два авто местного военкомата фигуранты подожгли с помощью "коктейлей Молотова".

"Злоумышленники снимали возгорание авто на камеры собственных телефонов для отправки затем "отчета" оккупантам. Военная контрразведка СБУ совместно с уголовным розыском Нацполиции задокументировала подрывную деятельность преступной группы и задержала ее организатора "по горячим следам"", — говорится в сообщении.

По данным СБУ, во время обысков у лидера банды изъяли мобильные телефоны и сим-карты, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 подготовка к уголовному правонарушению, препятствование законной деятельности ВСУ;

ч. 2 ст. 194 преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом.

"Злоумышленник находится под стражей. Решается вопрос дополнительной квалификации его преступных действий. Также продолжается расследование для привлечения к ответственности его сообщников. Злоумышленникам грозит до10 лет тюрьмы", — добавили в СБУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе задержали молодых людей, которые поджигали авто военных.