Ракеты из Ирана: действительно ли Украина готова разорвать дипломатические отношения и чем это вредно

Возможности Киева ограничены, но нужно не забывать о международном праве

На днях Европейский союз получил доказательства того, что давно говорили США: Иран поставляет России баллистические ракеты для войны против Украины. Это не просто очередная новость с фронта дипломатии. За этим последуют реальные атаки на украинские города и обмен технологиями между Москвой и Тегераном.

Украина уже сейчас взвешивает свои опции. Разрыв дипломатических отношений с Ираном – один из возможных шагов. Но что это значит на практике? Роман Еделев, юрист-международник и доцент КНУ имени Тараса Шевченко, рассказал " Телеграфу " о практических последствиях такого решения.

Попытка разрыва отношений уже вторая

— Что конкретно означает для Украины прекращение дипломатических отношений с Ираном?

— Прежде всего хочу подчеркнуть, что это уже не первый раз, когда Украина говорит о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Это уже вторая попытка.

Еще в октябре 2022 года тогдашний министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил президенту Украины разорвать дипломатические отношения с Ираном. А в сентябре того же года Министерство иностранных дел Украины отозвало аккредитацию иранского посла.

С этого момента наши отношения перешли с уровня послов на уровень временных поверенных в делах. Это более низкий уровень дипломатических отношений, чем посольский. Так что у нас с Ираном уже не обычные дипломатические отношения. У нас нет посла в Иране, а у них нет своего посла в Украине.

Разрыв дипломатических отношений только формализует существующие проблемы. Тем более, Иран тесно сотрудничает с Российской Федерацией. И хотя не до конца понятно, поставили ли они ракеты, поставка дронов не вызывает сомнений.

Что касается последствий (возможного разрыва дипотношений — Ред .) — трудно предсказать нечто конкретное. Возможно, ничего не изменится, поскольку о деятельности украинского посольства в Иране мало что слышно. Однако важно учитывать не только публичную работу, но и непубличную. А дипломатическая деятельность часто включает доступ к информации, которую можно получить только благодаря "присутствию на месте".

Если посольство передает важную непубличную информацию в Министерство иностранных дел Украины, и эта информация ложится на стол президента и используется для планирования внешней политики, тогда потеря такого канала может оказать негативное влияние. Без этого мы можем не быть готовы к дальнейшим шагам Ирана.

Например, если у посольства Украины в Иране есть информация о том, что Иран передал баллистические ракеты и эта информация непубличными каналами была передана в МИД и органы государственной власти Украины эту информацию получили, проанализировали и приняли решение — это прекрасно. Однако если мы эту информацию от посольства не получили, тогда возникает вопрос, точно ли нам нужно это посольство?

Посольство является источником непубличной информации. Даже наличие временного поверенного в делах дает доступ к определенному кругу общения, что способствует получению важных данных. Этот человек каждый день ходит на работу, о чем-то узнает, имеет товарищей, друзей, которые могут что-то объяснить.

И если дипломатическая служба Украины действует эффективно, то, конечно, закрытие посольства может иметь негативные последствия и для нас. Однако можно попытаться сотрудничать с нашими западными партнерами, имеющими посольства в Иране, и получать информацию через них.

В любом случае, разрыв дипломатических отношений должен стать сигналом для Ирана и международного сообщества о нашей серьезной позиции по их сотрудничеству с Россией, в частности по поставке оружия.

— Ожидаете ли вы, что окончательный разрыв может произойти в ближайшее время?

— Я считаю, что многое будет зависеть от того, сможем ли мы подтвердить факт передачи баллистических ракет из Ирана в Россию. Если будут неопровержимые доказательства, то разрыв дипломатических отношений очень вероятен.

Если таких доказательств не будет, нынешний уровень дипломатических отношений, вероятно, останется неизменным. Но опять же уже сейчас наши отношения с Ираном находятся на низком уровне. Временный поверенный в делах вместо полноценного посла уже сам сигнализирует о наличии серьезных проблем в отношениях между нашими странами.

"Разрыв с Ираном – сигнал для других, а не попытка сменить Тегеран"

— Такой шаг (полный разрыв отношений – Ред.) может заставить Тегеран изменить свое поведение? Или Ирану будет безразлично?

— Нет, не сможет. Иран не прекратил своих действий после разрыва отношений с другими государствами, например после нападений на Израиль. Поэтому разрыв с Украиной тоже не заставит их пересмотреть свою политику.

Об этом нужно откровенно говорить и понимать. Но мы это делаем не для того, чтобы испортить отношения с Ираном. На самом деле они уже испорчены максимально, потому что Иран поставляет вооружение государству, совершившему агрессию против Украины.

Мы делаем это, чтобы показать другим государствам, что мы готовы реагировать на их недружественные акты. И если другие государства заинтересованы в том, чтобы иметь с Украиной дипломатические отношения, не нужно так тесно сотрудничать с РФ до того уровня, чтобы поставлять оружие. Это больше акт для других государств, чем непосредственное влияние на наши отношения с Ираном.

"Украина может достучаться именно до иранского народа"

— Можно ли рассматривать передачу Ираном ракет в качестве прямого акта агрессии? И есть ли возможность наказать Иран за это?

— Как акт агрессии – нет, потому что акт агрессии – это непосредственно военные действия. Так, мы имеем определение акта агрессии в резолюции 3314 Генеральной ассамблеи ООН 1974 года.

И поставки оружия не являются актом агрессии, так же как наши западные государства-партнерши, поставляя оружие Украине, не совершают акт агрессии против Российской Федерации. Однако если сравнивать, то Украина совершает самооборону, а Российская Федерация — акт агрессии. И вот содействие акту агрессии действительно можно рассматривать как недружественный акт и как нарушение основополагающих принципов международного права.

Относительно наказания. К тому моменту, когда против Российской Федерации было введено более 10 тысяч санкционных ограничений, наиболее санкционным государством был Иран. На эту страну наложено огромное количество санкций за ядерную программу, поэтому новые ограничения не будут оказывать значительного влияния.

Однако политическая ответственность Ирана может быть усилена из-за международного осуждения и дипломатических действий.

— Что именно Украина должна сделать в этой ситуации? Откровенно, есть возможность повлиять на ситуацию или это только осуждение без практического эффекта?

— Мне бы не хотелось делать пессимистические выводы, мол, мы не можем повлиять. Возможности действительно ограничены, но мы должны верить в силу международного права и его обязательств.

Мы должны четко заявить, что Иран поставляет оружие России, объяснить это на международной арене и своим гражданам. Также важно доносить правду гражданам Ирана, что их правительство принимает участие в войне на стороне агрессора. Это можно делать через живущую в Украине диаспору или другие каналы. Например, проживающие в Украине иранцы уже не раз пикетировали свое посольство, выражая протест против поставок оружия России.

Это один из возможных путей — работать с гражданским обществом Ирана и объяснять, что Украина — жертва агрессии, а не страна, которую обманом изображают как нацистскую. Поэтому важно влиять на иранскую общественность и попытаться показать, что правительство Ирана действует неправильно, поддерживая Россию.

В конце концов, мы помним протесты в Иране и последовавшие за ними репрессии. Хотя иранский режим не является незыблемым, стоит надеяться, что когда-то он также претерпевает изменения.