В США подтвердили, что Иран передал РФ ракеты малой дальности: чем они опасны и когда их могут применить

Речь идет о довольно опасном вооружении

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Иран действительно передал России ракеты малой дальности для войны в Украине. По его словам, РФ может применить их уже в ближайшие несколько недель.

Об этом Блинкен заявил журналистам газеты The Washington Post. При этом главный редактор Defense Express Олег Катков предположил, что Иран мог поставить РФ ракеты Arman и Ababil, которые поражают цели на расстоянии 80 километров, но при этом таят в себе большую опасность.

Энтони Блинкен подвердил факт поставки Ираном в РФ баллистических ракет малой дальности. По словам госсекретаря США, Россия может применить их уже в течение следующих недель.

Поставка ракет малой дальности "предоставит россиянам дополнительные возможности" и поможет им применять свои баллистические ракеты для поражения целей большей дальности, которые расположены на территории Украины.

"Иранские ракеты предоставляют россиянам дополнительные возможности и гибкость и позволят рф сфокусировать собственные ракеты на цели большей дальности", — подчеркнул Блинкен.

Данную информацию также подтвердил и Rikard Jozwiak в соцсети Х, который освещает деятельность Европейского союза и НАТО. Он отметил, что от подобного шага Иран неоднократно предостерегал Жозеп Боррель:

При этом главный редактор Defense Express Олег Катков отметил, что Иран мог поставить в РФ ракеты Arman и Ababil, которые поражают цели на расстоянии 80 километров. Arman и Ababil похожи по "начинке" на ракеты к Himars.

Однако эксперт подчеркнул, что в ракете Ababil предусмотрена хорошая система наведения и это может представлять угрозу для ВСУ.

"В ракете Ababil, кстати, достаточно качественная система наведения. Поскольку, там есть версия ракеты с полуактивным лазерным наведением. То есть, фактически ракета непосредственно летит на подсвеченную цель", — заявил Катков.

По его словам, некоторые иранские ракеты также могут поражать цели, которые находятся в движении.

"К сожалению, ракеты с такой системой наведения очень опасны. Поскольку лазерная подсветка позволяет поражать движущиеся цели", — добавил он.

Напомним, что 6 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Иран отправил баллистические ракеты малой дальности в Россию. Об этом США уведомили своих союзников.

Изначально предполагалось, что Иран мог поставить РФ баллистические ракеты Fath-360. Иранцы позиционируют свою разработку как аналог американского HIMARS с дальностью стрельбы от 30 до 120 километров.

При этом боеголовка имеет вес от 50 до 100 килограмм. Fath-360 запускается из наземной пусковой установки, где может находиться шесть, четыре или две ракеты.

Издание The Times позже сообщило, что Россия получила от Ирана более 200 баллистических ракет. На фоне этой информации МИД Украины обратился к Ирану, предупредив о "разрушительных последствиях" для двусторонних отношений.

Ранее "Телеграф" писал, что по данным Института изучения войны, Россия планирует закупать баллистические ракеты у своих иранских и северокорейских приспешников. Они могут быть более эффективными для террора украинских городов. Россияне испытывают дефицит баллистических ракет, бороться с которыми украинской ПВО крайне сложно.