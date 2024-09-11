"Я угроза демократии": Трамп рассказал, кто виновен в покушении на него

Он уверен, что демократы несут ответственность за произошедшее

Кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил представителей демократической партии в причастности к покушению на него, произошедшему в июле на митинге в Пенсильвании. При этом доказательств политик не привел.

Свои предположения Трамп озвучил 10 сентября во время дебатов с представительницей Демократической партии США Камалой Гаррис. Слова экс-президента Америки прозвучали в прямом эфире.

"Я, видимо, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне. Они говорят о демократии, я угроза демократии. Они угроза демократии", — сказал политик.

Такое заявление он сделал, отвечая на критику Гаррис из-за уголовных расследований в отношении себя.

Трамп без каких-либо доказательств предположил, что его оппонент и Министерство юстиции были использованы против него как оружие.

Напомним, что покушение на Дональда Трампа произошло в середине июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Тогда 20-летний Томас Мэтью Крукс несколько раз выстрелил из карабина. Одна из пуль задела ухо политика. Вторая смертельно ранила случайного зрителя за его спиной. Стрелка ликвидировали на месте.

Спустя пару недель начала распространяться теория, что в Трампа никто не стрелял. Известный фотограф Пит Соуза сделал несколько снимков Трампа. На них видно, что ухо, которое задела пуля, полностью зажило. После публикации этих фото аккаунт фотографа в соцсети Х был заблокирован.

В покушение не поверил и директор ФБР Кристофер Рэй. Он усомнился в том, что в Трампа попала пуля. Рэй предположил, что это мог быть осколок. Тем временем сам Трамп продолжил заверять, что у него было пулевое ранение в ухо. При этом пресс-секретарь экс-президента США Стивен Чунг назвал заявление директора ФБР "распространением лжи по политическим причинам".

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ФБР смогли взломать телефон нападавшего.