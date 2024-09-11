Теледебаты Харрис и Трампа: кто стал победителем — опрос CNN

Результаты опроса отражают мнения о дебатах только среди тех избирателей, которые включились в трансляцию, и не отражают взгляды всей голосующей публики

Результаты опроса по итогам теледебатов в Филадельфии между Дональдом Трампом и Камалой Харрис показали, что победа досталась представительнице Демократической партии. Зарегистрированные избиратели, наблюдавшие за процессом, посчитали, что Харрис показала лучший результат.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на данные собственного опроса. Отмечается, что 63% респондентов отдали свои голоса за Камалу Харрис. В то же время 37% американцев считают, что победу одержал оппонент Харрис Дональд Трамп.

Зарегистрированные избиратели, которые наблюдали за дебатами, разделились во мнении о том, какой из кандидатов лучше понимает проблемы, с которыми сталкиваются такие люди, как они. 44% ответили, что Харрис понимает, а 40% выбрали Трампа.

Однако аудитория отдала Трампу 20-очковое преимущество над Харрис после дебатов по вопросам управления экономикой, 55% против 35% — разрыв немного больше, чем до их выступления в Филадельфии.

К слову, наблюдатели за дебатами в опросе на 6 процентных пунктов чаще были республиканцами, чем демократами, что составляет аудиторию, которая примерно на 4 процентных пункта больше склоняется к Республиканской партии, чем все зарегистрированные избиратели в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что искусственный интеллект назвал кандидата, который имеет больше шансов победить на дебатах между Трампом и Харрис.