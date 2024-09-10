"Кто не дотягивает, должен принять решение": Зеленский о важной задаче Сибиги и изменениях в МИД

Президент обратился к украинским дипломатам

Одной из основных задач нового министра иностранных дел Андрея Сибиги будет перенастройка системы украинской дипломатии. Она должна действовать так, чтобы Украина вместе с партнерами могла значительно активнее реагировать на вызовы.

Об этом в своем обращении заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что Украину должны полностью понимать во всех странах-партнерах, в частности, в Европе.

"Украине нужны значительно более содержательные отношения и сотрудничество, чем сейчас, со странами Латинской Америки, со странами Африки и Азии. Мы должны реализовать весь потенциал стратегических отношений с Соединенными Штатами. И со всеми странами, которые являются ключевыми для своих регионов, но которые еще не имеют стратегических отношений с Украиной, нам нужен действительно стратегический уровень сотрудничества", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что сейчас очень важно не только не терять влияние на международных площадках, но и активнее защищать интересы нашего государства, наших партнеров и международного права в целом. По его словам, это касается институтов ООН и всех других организаций, которые могут помочь нам придать Украине устойчивость и приблизить справедливый мир.

"Действительно справедливый. Среди ключевых приоритетов года – второй Саммит мира, а следовательно – максимально активная работа со всеми нашими партнерами в группах по пунктам Формулы мира и совместному взгляду на завершение войны. Я благодарю всех в нашей, украинской, дипломатической службе, кто уже именно так работает ради приоритетов нашего государства", — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что каждый, "кто не дотягивает до этого уровня", должен решить, стоит ли ему быть в системе МИД. Президент уверен, что в это жесткое время войны украинские дипломаты не могут себе позволить легкомыслия.

Кроме того, президент рассказал, что заслушал доклады Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки. По его словам, в них шла речь относительно имеющихся для Украины возможностей, а также угроз.

"Мы видим, какие шаги планируют в Москве. Мы будем действовать соответственно – именно так жестко, как это нужно ради Украины", — подчеркнул глава государства.

Напомним, 10 сентября президент представил Сибигу работникам МИД Украины. Во время своего выступления Зеленский подчеркнул, что в этом году Украине обязательно нужен второй результативный Саммит мира.