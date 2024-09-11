Избиение ветерана в Смеле: полиция задержала подозреваемого, появилось видео с извинениями

В ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения

Полицейские задержали подозреваемого в избиении ветерана в Смеле в Черкасской области. Были возбуждены уголовные производства по четырем статьям.

Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что задержанным оказался 28-летний мужчина. Он скрывался от правоохранителей в одной из гостиниц на территории Черкасской области.

"В настоящее время он задержан при участии спецназовцев полиции. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения – следствие по согласованию с прокуратурой ходатайствует об избрании содержания под стражей", — говорится в сообщении.

По месту жительства задержанного были проведены обыски, в ходе которых было изъято, предварительно, наркотическое средство и оружие.

Также по факту избиения ветерана в городе Смела в Черкасской области полиция проводит расследование уголовных производств по ч. 2 ст. 296 УК (Хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 4 ст. 189 КМУ (Требование), по которым фигурант 10.09.2024 объявлен о подозрении в процессуальном порядке.

Отметим, что в сети уже появилось видео с извинениями мужчины, который избил ветерана.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно об избившем ветерана мужчине, в каких делах он замешан и почему это дело взволновало всю страну.