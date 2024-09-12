Не только "дякую": какими словами можно выразить благодарность на украинском языке

В нашем языке есть много слов, которые похожи на русские

Многие украинцы осознанно переходят на родной язык, стремясь использовать его в повседневной жизни, однако порой в их речи проскальзывают русские кальки и элементы суржика. Но вот слово "спасибі" к ним не относится.

Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" заявил известный языковед и учитель Александр Авраменко. Он отметил, что слово "спасибі" многие считают суржиком.

Можно ли в украинском языке употреблять слово "спасибі"

Авраменко отметил, что часто сам употребляет это слово вместе привычного "дякую" и это не является ошибкой. Такое слово, выражающее благодарность, "живет" в письменных памятниках с XVI века и происходит из словосочетания "спаси Боже". Со временем оно срослось в слово "спасибі".

Также языковед отметил, что в украинском языке усилить благодарность другому человеку можно с помощью слов "красно" или "дуже". Например, "красно дякую за допомогу".

"Телеграф" также рассказывал, как правильно называть кухонные принадлежности на украинском языке. Часто мы перекручиваем названия предметов ежедневного обихода.

Также мы писали ранее, чем в украинском языке заменить словосочетание "кружка кофе". Дело в том, что так говорить неправильно, ведь слова "кружка" нет в украинском.