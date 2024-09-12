Не тільки "дякую": якими словами можна висловити подяку в українській мові

У нашій мові є багато слів, які схожі на російські

Багато українців усвідомлено переходять на рідну мову, прагнучи використати її у повсякденному житті, проте часом під час спілкування можуть прослизати російські кальки та елементи суржику. Але слово "спасибі" до них не відноситься.

Про це в ефірі "Сніданок з 1+1" заявив відомий мовознавець та вчитель Олександр Авраменко. Він зазначив, що слово "спасибі" багато хто вважає суржиком.

Чи можна в українській мові вживати слово "спасибі"

Авраменко зазначив, що часто сам вживає це слово замість звичного "дякую" і це не є помилкою. Таке слово, яке виражає подяку, "живе" в писемних пам’ятках з XVI століття і походить зі словосполучення "спаси Боже". Згодом воно зрослося в слово "спасибі".

Також мовознавець зазначив, що в українській мові посилити слова подяки іншій людині за допомогою слів "красно" чи "дуже". Наприклад, "красно дякую за допомогу".

"Телеграф" також розповідав, як правильно називати кухонне приладдя українською мовою. Часто ми перекручуємо назви предметів щоденного вжитку.

Також ми писали раніше, ніж в українській мові замінити словосполучення "кружка кави". Річ у тому, що так говорити неправильно, адже слова "кружка" немає в українській.