Не используйте возглас "Блин": как на украинском можно выразить удивление или досаду

Авраменко отметил, что есть "красивые" слова для брани

Многие украинцы, переходя на родной язык, нередко используют русские кальки, не зная правильных украинских аналогов для тех или иных выражений. Даже привычный возглас "Блин" имеет более выразительные и красивые варианты на украинском, которые могут обогатить речь и придать ей особый колорит.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" поделился известный учитель Украины и языковед Александр Авраменко. Он отметил, что ругаться тоже нужно уметь правильно.

Какими украинскими словами заменить возглас "Блин"

Авраменко отметил, что украинцы очень часто используют в своей речи этот жаргонный возглас, который может передавать как удивление, так и огорчение и досаду. Но можно обогатить свой словарный запас и вместо приевшегося "Блин" выражать свои эмоции украинскими, более "красивыми" словами.

По словам языковеда, украинцы могут использовать слова "чорт", "до біса", "грець", "дідько", "трясця". Ругаться тоже нужно уметь правильно и куда приятнее общаться, когда словарный запас богат и можно выражать свои эмоции с помощью культурных выражений.

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