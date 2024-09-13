Хватит уже говорить "Будь здоров", когда человек чихнул: как правильно это сказать на украинском

Есть только один правильный вариант в таком случае

Выражение "Будь здоров", когда человек чихает, мы используем в повседневной жизни. Однако далеко не все знают, как правильно будет звучать это пожелание на украинском языке.

Среди вариантов "Будь здоров" или "Будь здоровий" есть только один правильный. Об этом на портале Ukrainian.stackexchange подробно рассказали языковеды.

По их словам, в украинском языке правильно говорить именно "будь здоровий". Именно эта фраза выражает пожелание здоровья человеку, который чихнул.

В то же время фраза "Будь здоров" больше уместна, как форма прощания. Также ее используют как приветствие во время встречи с кем-то, однако это происходит намного реже.

"Ну, будь же здоровенька та веселенька та нас швидше потіш!" (М. Старицький);

"Добривечір вам!.. Будьте здорові! — сказали бурлаки до хазяїна" (І. Нечуй-Левицький).

К слову, традиция отвечать именно в такой манере тянется в давних времен. В частности, англичане говорят в таких случаях: "Да благослови тебя Бог" ("(God) Bless You"), немцы желают человеку здоровья, если тот чихает, а итальянцы желают счастья.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какими с ловами можно выразить благодарность в украинском языке, кроме "Дякую".