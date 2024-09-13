"Згодний" или "згідний"? Как правильно употреблять эти слова в украинском языке

Есть тонкости, о которых многие граждане не знают

С начала войны многие украинцы осознанно перешли на родной язык, стремясь обогатить свою речь и научиться правильно выражать благодарность и просить прощения. Однако встречаются нюансы в употреблении некоторых слов, о которых знают не все.

Известный преподаватель и языковед Александр Авраменко ответил, как правильно в украинском языке употреблять "згодний" или "згідний". Нужно знать о важном правиле.

"Згодний" или "згідний" — как правильно говорить на украинском

По словам лингвиста, нужно обогащать свой лексикон и знать определенные правила, которые помогут сделать речь более чистой и правильной. Например, у многих может возникнуть дилемма с употреблением слов "згодний" или "згідний". Какой же вариант правильный?

На самом деле можно использовать оба варианта. Но если речь идет о соответствии с чем-то, правильнее будет использовать "згідний/згідна". Например, "Згідна з наказом дія".

Если вы хотите с кем-то согласиться в том или ином вопросе, лучше использовать слово "згоден/згодна". Например, "Я цілком згодна зі своєю подругою".

Ранее "Телеграф" писал о том, как правильно заменить украинскую калькированную конструкцию "в першу чергу". Эта фраза происходит из русского языка и, к сожалению, не отражает всего богатства украинской лексики.

Еще мы писали, как на украинском правильно сказать "мнительный". Это слово мало кто знает.