"Їда" или "їжа"? Какое слово и когда уместно употреблять в украинском языке

У многих украинцев возникает путаница из-за этих слов

Многие украинцы в своей речи продолжают использовать русизмы. Однако есть слова, употребление которых считается правильным в украинском языке, но вокруг них нередко возникает недоразумение. В частности, различие между словами "їда" и "їжа" может вызывать вопросы и неясности.

Известный языковед Александр Авраменко рассказал, какое слово и когда уместно употреблять, чтобы не возникало путаницы. Стоит обратить внимание на этот нюанс.

"Їда" или "їжа" — как правильно в украинском языке

По словам Авраменко, многие считают, что "їда" — это русизм, но это не так. Такое слово можно использовать в лексиконе и означает оно процесс потребления блюда. То есть, выражение: "Я употребляю таблетку во время їди" является правильным или же "Апетит приходить під час їди (не їжі)". А вот "їжа" — это блюдо, продукты.

То есть, и "їжа", и "їда" существуют в украинском языке, но употреблять их нужно правильно. Поэтому, нужно запомнить об этом правиле и следить за чистотой своей речи.

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