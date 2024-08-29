Давайте говорить правильно: как называть "наличные" и "мелочь" на украинском
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Избегайте суржика в магазине
К сожалению, в украинском языке есть очень много слов, скалькованных с русскго. В магазине или на рынке часто можно услышать такие слова, как "наличные" (или "наличка") и "мелочь".
Даже само их звучание заставляет задуматься над правильным переводом на украинский. Используя правильные термины в повседневном общении, мы обогащаем свой словарный запас.
Суржик vs. литературный украинский
На самом деле в украинском литературном языке вообще нет таких слов, как "наличные", "мелочь" и других производных от них. Они прижились потому, что в разных регионах Украины люди часто говорят суржиком — это элементы двух или нескольких языков, объединенных искусственно, без соблюдения правил литературного словоупотребления.
В нашем языке суржик возникает вследствие длительного влияния русского, особенно в тех регионах, где русский является доминирующим. "Наличные", "сдача" и "мелочь" — это именно такие суржиковые слова. Однако важно понимать, что суржик не является отдельным языком, а скорее отражает языковую ситуацию в определенных сообществах.
Правильные украинские соответствия
Преподавательница украинского языка и организаторка разговорных клубов Елена Ольшанская отмечает, что на украинском "наличные" — это "готівка", поэтому нужно говорить: "Я розраховуюсь готівкою". "Сдача" — это "решта", правильно говорить: "Чи буде у вас решта з 50 гривень?" А вместо "мелочь" следует употреблять "дрібні грош" или "монети". Эти слова более точно отражают смысл понятия и соответствуют нормам украинского языка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно платить: "картой" или "карткой". В одной букве притаилась языковая ловушка.