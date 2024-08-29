Давайте говорить правильно: как называть "наличные" и "мелочь" на украинском

Избегайте суржика в магазине

К сожалению, в украинском языке есть очень много слов, скалькованных с русскго. В магазине или на рынке часто можно услышать такие слова, как "наличные" (или "наличка") и "мелочь".

Даже само их звучание заставляет задуматься над правильным переводом на украинский. Используя правильные термины в повседневном общении, мы обогащаем свой словарный запас.

Суржик vs. литературный украинский

На самом деле в украинском литературном языке вообще нет таких слов, как "наличные", "мелочь" и других производных от них. Они прижились потому, что в разных регионах Украины люди часто говорят суржиком — это элементы двух или нескольких языков, объединенных искусственно, без соблюдения правил литературного словоупотребления.

В нашем языке суржик возникает вследствие длительного влияния русского, особенно в тех регионах, где русский является доминирующим. "Наличные", "сдача" и "мелочь" — это именно такие суржиковые слова. Однако важно понимать, что суржик не является отдельным языком, а скорее отражает языковую ситуацию в определенных сообществах.

Правильные украинские соответствия

Преподавательница украинского языка и организаторка разговорных клубов Елена Ольшанская отмечает, что на украинском "наличные" — это "готівка", поэтому нужно говорить: "Я розраховуюсь готівкою". "Сдача" — это "решта", правильно говорить: "Чи буде у вас решта з 50 гривень?" А вместо "мелочь" следует употреблять "дрібні грош" или "монети". Эти слова более точно отражают смысл понятия и соответствуют нормам украинского языка.

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