"Стакан" – это русизм или нет: как говорить правильно на украинском

Готовы ли вы к новым языковым экспериментам?

Слово "стакан" стало предметом оживленных дискуссий среди языковедов и простых украинцев. Многие считают его русским, но действительно ли это так?

На самом деле "стакан" имеет тюркское происхождение. В чагатайском языке оно звучит как "tostakan", что означает "деревянная мисочка", а в казахском — "тостаған", что переводится как "черпак". Некоторые исследователи считают, что это слово также происходит от персидского (dūstgān — "полная рюмка"). Следовательно, обвинение в "русизме" выглядит как минимум несправедливо.

Редакторка Ольга Васильева отмечает, что в украинском языке есть множество тюркизмов, которые стали привычными для нашего употребления. Например, "гарбуз", "кавун", "тютюн", "базар", "козак" и "килим". Россияне также позаимствовали многие тюркские слова, но с некоторыми фонетическими изменениями. Почему тогда "стакан" вызывает такое возмущение, а "диван" — нет? Этот вопрос остается открытым.

Склянка или стакан?

Дискуссии о термине "склянка" также не утихают. Может ли "склянка" быть не из стекла? Некоторые приводят примеры с другими материалами, но почему бы не использовать "паперовий стакан" вместо "паперової склянки"?

В последнее время появились новые термины, такие как "пластянка" и "паперянка". Некоторые даже попали в учебники украинского языка для начальной школы. Это вызывает еще больше вопросов и подчеркивает бессистемность в терминологии.

Какое слово выбрать?

Итак, если вы ищете правильные слова, вот несколько вариантов:

склянка (якщо зі скла),

пластиковий стакан,

паперовий стакан,

металевий стакан,

вафельний стакан.

Хотя редакторка всегда поддерживает удельные украинские слова, термины типа "паперянка" выглядят несколько чрезмерно. Итак, лучше оставить слово "стакан" в нашем языке, ведь оно имеет интересную историю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как называть "наличные" и "мелочь" на украинском языке. Эти слова прижились потому, что в разных регионах Украины люди часто говорят суржиком.