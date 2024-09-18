"Їда" чи "їжа"? Яке слово та коли доречно вживати в українській мові

У багатьох українців виникає плутанина через ці слова

Багато українців у своїй вимові продовжують використовувати русизми. Однак є слова, вживання яких вважається правильним в українській мові, але довкола них нерідко виникає непорозуміння. Зокрема, різниця між словами "їда" та "їжа" може викликати питання та неясності.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко розповів, яке слово і коли доречно вживати, щоби не виникало плутанини. Варто звернути увагу на цей аспект.

"Їда" чи "їжа" — як правильно в українській мові

За словами Авраменка, багато хто вважає, що "їда" — це русизм, але це не так. Таке слово можна використовувати в лексиконі й означає процес споживання страви. Тобто вираз: "Я вживаю таблетку під час їди" є правильним або "Апетит приходити під час їди (не їжі)". А ось "їжа" — це страва, продукти.

Тобто і "їжа", і "їда" існують в українській мові, але вживати їх треба правильно. Тому потрібно запам’ятати про це правило і стежити за чистотою своєї мови.

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