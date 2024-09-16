Не говорите больше "Гарно виглядаєш": как правильно сделать комплимент на украинском языке

Следует запомнить одно простое правило

Некоторые, желая сделать комплимент на украинском языке, говорят фразу "Гарно виглядаєш". Однако это является ошибкой. Чтобы ваша речь была чистой и грамотной, от такого выражения точно следует избавиться.

Детально эту тему разобрал украинский языковед, доктор филологических наук Александр Пономарив. Он объяснил, в чем заключается ошибка и чем заменить эту фразу, чтобы комплимент звучал корректно.

Дело в том, что у слова "виглядати" в украинском языке совершенно другой смысл. То есть, это означает смотреть куда-то, всматриваться. Слово "виглядати" не используется для описания внешнего вида.

Так, если вы желаете сделать другому человеку комплимент, то следует использовать следующую фразу: "Маєш гарний вигляд".

При этом, стоит отметить и другие примеры, где слово "виглядав" используют часто неправильно: "Іван виглядав стурбовано потрібно". Правильно в данном случае — "Іван видавався стурбованим".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно уточнить время на украинском язіке. Многие говорят: "Яка зараз година?", но это считается распространенное ошибкой.