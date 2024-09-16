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Не говорите больше "Гарно виглядаєш": как правильно сделать комплимент на украинском языке

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Следует запомнить одно простое правило

Некоторые, желая сделать комплимент на украинском языке, говорят фразу "Гарно виглядаєш". Однако это является ошибкой. Чтобы ваша речь была чистой и грамотной, от такого выражения точно следует избавиться.

Детально эту тему разобрал украинский языковед, доктор филологических наук Александр Пономарив. Он объяснил, в чем заключается ошибка и чем заменить эту фразу, чтобы комплимент звучал корректно.

Дело в том, что у слова "виглядати" в украинском языке совершенно другой смысл. То есть, это означает смотреть куда-то, всматриваться. Слово "виглядати" не используется для описания внешнего вида.

Так, если вы желаете сделать другому человеку комплимент, то следует использовать следующую фразу: "Маєш гарний вигляд".

При этом, стоит отметить и другие примеры, где слово "виглядав" используют часто неправильно: "Іван виглядав стурбовано потрібно". Правильно в данном случае — "Іван видавався стурбованим".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно уточнить время на украинском язіке. Многие говорят: "Яка зараз година?", но это считается распространенное ошибкой.

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#Украина #Украинский язык #Правила #Комплимент