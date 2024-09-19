"Поїзд" или "потяг"? Как на украинском правильно называть этот вид транспорта

У многих вокруг этих слов возникает путаница

В украинском языке есть слова, которые напоминают русские, но не являются калькой. Одно из таких слов — "поїзд". Возникает вопрос: правильно ли его употреблять и чем оно отличается от "потяга"?

Филолог Ксения Тараненко в программе "Про мову" рассказала, как правильно называть этот вид транспорта. Это следует принять во внимание.

Как на украинском правильно "поїзд" или "потяг"

Многие украинцы, которые в начале войны отказались от российского языка, в лексиконе стараются избегать слова "поїзд", полагая, что оно является калькой. Но это не так.

Поїздом, согласно современному словарю украинского языка, называют ряд соединенных между собой железнодорожных вагонов, движущихся с помощью локомотива. А значит, что это слово спокойно можно использовать в лексиконе.

Что касается слово "потяг", то в современной украинской литературе оно является синонимом "поїзда". Которому из них отдавать предпочтение — личное дело каждого. Но "поїзд" имеет только одно значение, а "потяг" — несколько:

Так можно сказать о стремлении к чему-либо, сильней внутренней потребности делать что-то или быть в каком-то месте;

Этим словом можно охарактеризовать заинтересованность чем-либо;

"Телеграф" также рассказывал, как правильно называть кухонные принадлежности на украинском языке. Часто мы перекручиваем названия предметов ежедневного обихода.

Также мы писали ранее, чем в украинском языке заменить словосочетание "кружка кофе". Дело в том, что так говорить неправильно, ведь слова "кружка" нет в украинском.