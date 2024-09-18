Забудьте о "мало місце бути" — это грубая ошибка: как заменить популярное выражение на украинском

Эти нюансы знают далеко не все

Украинский язык богат фразеологизмами и высказываниями, но некоторые из них могут оказаться не столь правильными, как кажется на первый взгляд. Один из таких примеров — широко употребляемое выражение "мало місце бути".

Эксперты по языкознанию отмечают, что эта конструкция является калькой по русскому языку и не соответствует нормам украинского литературного языка. Зато существует несколько правильных вариантов, которые помогут высказать то же мнение более естественно для украинского языка.

Почему же выражение "мало місце бути" считается неправильным? Дело в том, что этот дословный перевод русского "имело место быть". В украинском языке такая конструкция звучит неестественно и усложняет понимание текста. Вместо нее лучше использовать более присущие украинскому языку глаголы, такие как "быть", "случаться" или "происходить".

Например, вместо того, чтобы сказать "Имеет место такой досадный факт", лучше высказаться проще: "Есть такой досадный факт". Такая замена делает предложение более понятным и лёгким для восприятия. Подобным образом, фразу "Такая ситуация имеет место и на этом комбинате" можно заменить "Такая ситуация случается и на этом комбинате".

Еще один пример неудачного использования этого выражения: "Имеют место случаи неявки учащихся на занятия". Вместо этого можно сказать проще и понятнее: "Бывает, что учащиеся не появляются на занятия". Такая замена не только улучшает стилистику текста, но и делает его более естественным для украинского языка.

Важно отметить, что не все случаи использования слова "место" ошибочны. Например, выражение "Он имеет место у двери" вполне правильно, поскольку речь идет о конкретном физическом местоположении.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как сказать на украинском "бутерброд". И это не "канапка".