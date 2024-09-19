Как говорить на украинском "двойной или двойное эспрессо", чтобы не опозориться при заказе

Учите украинский язык вместе с "Телеграфом"

Кофе для каждого в этой жизни является неотъемлемой частью жизни, ведь наше утро начинается с этого напитка, мы встречаемся с друзьями за чашкой кофе. Но мало кто знает, как по-украински говорить — двойной или двойное эспрессо.

"Телеграф", ссылаясь на известного языковеда Александра Авраменко, расскажет, как правильно писать и говорить эти названия. Это поможет вам в общении с окружающими.

"Во многих кофейных аппаратах написано — "двойной эспрессо", но неправильно. Нужно говорить "двойное эспрессо", — подчеркнул он.

Языковед напомнил, что род в неотменимых иноязычных словах определяют так: животные – мужского рода (маленький пони, рыжий шимпанзе), а несущества – среднего рода (желтое такси, страшное цунами).

"Эспрессо, как и такси, и цунами, не существо. Следовательно, среднего рода. То есть правильно — двойное эспрессо", — подчеркнул он.

Также он рассказал, какая форма слова – покупать или покупать – правильная. Так, Авраменко отмечает, что в словарях есть обе формы слова, правда, слово "покупать" имеет отметки "разговорное" и "редкоупотребляемое".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском писать "с днем рождения".