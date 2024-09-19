"Поїзд" чи "потяг"? Як українською правильно називати цей вид транспорту

У багатьох навколо цих слів виникає плутанина

В українській мові є слова, які нагадують російські, але вони не є калькою. Одне з таких слів — "поїзд". Виникає питання: чи правильно його вживати й чим воно відрізняється від потягу?

Філолог Ксенія Тараненко у програмі "Про мову" розповіла, як правильно називати цей вид транспорту. Це слід взяти до уваги.

Як українською правильно "поїзд" чи "потяг"

Багато українців, які на початку війни відмовилися від російської мови, у лексиконі намагаються уникати слова "поїзд", вважаючи, що воно є калькою. Але це неправда.

Поїздом, згідно з сучасним словником української мови, називають ряд сполучених між собою залізничних вагонів, які рухаються за допомогою локомотива. А значить, це слово спокійно можна використовувати в лексиконі.

Щодо слова "потяг", то в сучасній українській літературі воно є синонімом "поїзда". Якому з них віддавати перевагу — особиста справа кожного. Але "поїзд" має лише одне значення, а "потяг" — кілька:

Так можна сказати про прагнення до чогось, сильну внутрішню потребу робити щось або бути в якомусь місці;

Цим словом можна схарактеризувати зацікавленість чимось;

"Телеграф" також розповідав, як правильно називати кухонне приладдя українською мовою. Часто ми перекручуємо назви предметів щоденного вжитку.

Також ми писали раніше, ніж в українській мові замінити словосполучення "кружка кави". Річ у тому, що так говорити неправильно, адже слова "кружка" немає в українській.