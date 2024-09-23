У вас есть греческое происхождение, если фамилия звучит так: проверьте свою в списке
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Больше всего представители греческой диаспоры сосредоточены в Донецкой области, в частности в Приазовье
Некоторые украинские фамилии имеют иностранное происхождение. На сегодняшний день все еще остается около двух десятков родовых имен, связанных с Грецией.
"Телеграф" расскажет, как звучат греческие фамилии. И где живут люди, у которых такие родовые имена.
Эксперты провели ряд антропонимических исследований и составили после этого перечень украинских фамилий, имеющих греческие корни. Среди них есть и произошедшие от названий населенных пунктов. Интересно, что среди групп по этнической принадлежности именно фамилии греческого происхождения наиболее распространены (6,2%).
В частности, ученые выделяют следующие родовые имена:
- Ахбаш (происходит от слова "светловолосый");
- Балабан (происходит от слова "огромный");
- Варсомас;
- Волониц (можно перевести как "вязальная спица");
- Габидо;
- Имерели;
- Киор (можно перевести как "слепой");
- Куркчи (означает "меховой");
- Мангуш (от наименования населенного пункта);
- Мрамор;
- Шамли (от наименования населенного пункта);
- Ялу;
- Ятько.
Интересно, что некоторые родовые имена греческого происхождения со временем получили русские суффиксы. Так, Каракоз стал Каракозов, Балабан стал Балабаном, Узун стал Узунов, а Темир стал Темиров.
Некоторые получили и сугубо украинское оформление: Бузовчу — Бузовчук.
Стоит добавить, что точное количество людей с греческими фамилиями в Украине неизвестно, поскольку нет специализированной статистики, которая бы отслеживала фамилии по этническому происхождению. Однако в Украине проживает греческая диаспора, больше всего ее представители сосредоточены в Донецкой области, в частности в Приазовье (Мариуполь и его окрестности). Они потомки греков, которые переселились сюда еще в XVIII веке из Крыма.
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