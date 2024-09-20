Ваши предки могли быть грязнулями, если ваша фамилия звучит так: проверьте в списке

Фамилии часто несут в себе много информации о происхождении, профессии или особенностях предков их носителей

Украинские фамилии действительно очень интересны, а зачастую и весьма информативны. Так, только из родового имени можно узнать, чем занимался ваш предок или откуда происходил.

Многие современные фамилии образовались благодаря сообразительным и наблюдательным соседям. Обычно сначала украинцы давали человеку какое-то меткое прозвище, которое с годами превращалось в полноценную фамилию.

Так, из-за неприятного или нечистоплотного внешнего вида могли назвать человека грязнулей или лиховидным. Прозвище "цеплялось" и вот, через несколько столетий имеем современные украинские фамилии, которые звучат именно так.

Фамилия Лиховид

Сейчас в Украине около семи сотен носителей этой фамилии. Согласно данным портала "Рідни", по состоянию на 2013 год точное количество носителей составило 682 человека.

Голопристанский район (Херсонская область) – самая густая ячейка фамилии ЛИХОВИД. На одного носителя фамилии приходится 1030 человек.

Фамилия Бридун

Сейчас в Украине проживает около трехсот представителей этого родового имени. Согласно данным портала "Рідні", по состоянию на 2013 год точное количество носителей составляло 338 человек.

Бережанский район (Тернопольская область) – самая густая ячейка фамилии БРИДУН. На одного носителя фамилии приходится 539 человек.

Фамилия Нечистяк

Весьма редкая фамилия на территории Украины. Насчитывает всего три десятка носителей. Каневский район (Черкасская область) – самая густая ячейка фамилии НЕЧИСТЯК. На одного носителя фамилии приходится 5448 человек.

К слову, у украинского певца, солиста фолк-панк рок-группы "Yurcash" Юрка Юрченко настоящая фамилия именно Нечистяк. Он родился в Хмельницкой области, в Виньковецком районе. Согласно порталу "Рідни". в этом районе всего 2 носителя этой фамилии, вероятно один из них — Юрко Юрченко.

Фамилия Грязной

Как ни странно, но в Украине можно встретить и такое родовое имя. Согласно данным портала "Родни", оно достаточно редкое, всего 40 носителей.

Козелецкий район (Черниговская область) – самая густая ячейка фамилии ГРЯЗНОЙ. На одного носителя фамилии приходится 4470 человек.

Фамилия Пашкуда

Носителей этой фамилии, которая, между прочим, весьма напоминает обиду, около сотни. Согласно порталу "Рідни" в Украине, на 2013 год проживало около сотни Пашкуд, а именно 103.

Старовыжевский район (Волынская область) – самая густая ячейка фамилии ПАШКУДА. На одного носителя фамилии приходится 701 житель.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие фамилии имеют потомки казацких атаманов. Проверьте их в списке.