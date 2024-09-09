Фамилии могут рассказать, откуда походит ваш род: как узнать

Одним из самых популярных окончаний является -енко (энко)

Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. По родовому имени, например, можно узнать откуда походит ваш род.

"Телеграф" рассказывает о том, как это сделать. Прежде всего следует обратить внимание на окончание вашего родового имени. Дело в том, что популярность различных окончаний фамилий варьировалась в зависимости от региона.

Например, фамилии Добрывечер, Нетудыхата и похожие, были казацкими. Они распространялись с Запорожья и юга Украины.

Одним из самых популярных окончаний является -енко (энко), его можно найти во всех регионах, хотя максимальное распространение получили в Приднепровье, Полтавщине, Слобожанщине, Запорожье. Однако есть особые местные окончания, которые могут указывать на происхождение из определенного места.

Так, для Галичины характерны окончания -ов, -ишин, для Гуцульщины — -ук, -юк, Лемковщины — -ич. На Волыни часто фамилии заканчивались на -чук. В Закарпатье распространено окончание -ович. Кроме фамилий-сочетаний, для Запорожья также характерно окончание -ко.

Помимо этого о происхождение вашей фамилии можно узнать и на специализированных сайтах, например, "Рідні". Он предоставляет своим пользователям интерактивную карту, где можно узнать о количестве носителей вашего родового имени, его происхождении и многом другом.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие фамилии носят потомки первопредка с "золотыми руками". Если у вас есть родовое имя из списка, то можете гордиться родоначальником. Он мог смастерить и отремонтировать все что угодно.