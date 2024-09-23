Не Сергеем Жаданом единственным: сколько людей в Украине имеет фамилию писателя и что она значит

Исследователи считают, что это хороший пример того, как ведомость одного человека может повлиять на восприятие и распространенность фамилии в целом

Украина богата интересными и разнообразными фамилиями, которые отражают многовековую историю, культуру и традиции нашего народа. Эти родовые имена, которые давались людям в древние времена, рассказывают о профессиях, чертах характера, происхождении и даже стремлении наших предков. Среди этого разнообразия выделяется и фамилия Жадан.

"Телеграф" расскажет, что известно об этом родовом имени. А также что оно означает и сколько людей в Украине проживает.

По данным недавнего исследования украинских фамилий, проведенного Институтом демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины, фамилию Жадан носят примерно 5000 человек в Украине. Это ставит его в категорию относительно редких, но узнаваемых фамилий.

Интересные факты о фамилии Жадан:

Наибольшая концентрация носителей фамилии наблюдается в Харьковской и Полтавской областях. Этимология: Фамилия Жадан происходит от старославянского слова "желать", что означает "сильно желать" или "стремиться". Известные носители: Самым современным носителем этой фамилии является украинский писатель, переводчик и общественный деятель Сергей Жадан. Динамика популярности: За последние 10 лет наблюдается незначительное увеличение количества людей, носящих эту фамилию, что может быть связано с ростом популярности творчества Сергея Жадана. Существуют родственные формы фамилии, такие как Жаданов, Жаданенко, которые вместе добавляют еще около 1000 носителей.

Исследователи отмечают, что фамилия Жадан является хорошим примером того, как известность одного человека может повлиять на восприятие и распространенность фамилии в целом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие фамилии давали сильным и непобедимым украинцам.