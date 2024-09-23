Ви маєте грецьке походження, якщо прізвище звучить так: перевірте своє у списку

Найбільше представників грецької діаспори зосереджено в Донецькій області, зокрема в Приазов'ї

Деякі українські прізвища мають іноземне походження. На сьогоднішній все ще залишається близько двох десятків родових імен, які пов'язані з Грецією.

"Телеграф" розповість, як звучать грецькі прізвища. І де живуть люди, які мають такі родові імена.

Експерти провели низку антропонімічних досліджень та склали після цього перелік українських прізвищ, які мають грецьке коріння. Серед них є й такі, що походять від назв населених пунктів. Цікаво, що серед груп з етнічної приналежності саме прізвища грецького походження найбільш поширені (6,2%).

Зокрема, вчені виділяють такі родові імена:

Ахбаш (походить від слова "світловолосий");

Балабан (походить від слова "величезний");

Варсамас;

Волониць (можна перекласти як "в’язальна спиця");

Габіда;

Імерелі;

Кіор (можна перекласти як "сліпий");

Куркчі (означає "хутряний");

Мангуш (від назви населеного пункта);

Мармур;

Шамлі (від назви населеного пункта);

Ялу;

Яцько.

Цікаво, що деякі родові імена грецького походження з часом отримали російські суфікси. Так, Каракоз став Каракозов, Балабан став Балабанов, Узун став Узунов, а Темір став Теміров.

Деякі також отримали і суто українське оформлення: Бузовчу — Бузовчук.

Варто додати, що точна кількість людей із грецькими прізвищами в Україні невідома, оскільки немає спеціалізованої статистики, яка б відслідковувала прізвища за етнічним походженням. Однак в Україні проживає грецька діаспора, найбільше її представників зосереджено в Донецькій області, зокрема в Приазов'ї (Маріуполь та його околиці). Вони є нащадками греків, які переселилися сюди ще у XVIII столітті з Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав про історію походження прізвища Жадан.