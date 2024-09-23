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Ви маєте грецьке походження, якщо прізвище звучить так: перевірте своє у списку

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Грецькі богині Новина оновлена 23 вересня 2024, 11:29
Грецькі богині. Фото Створено нейромережею для Telegtaf.com.ua

Найбільше представників грецької діаспори зосереджено в Донецькій області, зокрема в Приазов'ї

Деякі українські прізвища мають іноземне походження. На сьогоднішній все ще залишається близько двох десятків родових імен, які пов'язані з Грецією.

"Телеграф" розповість, як звучать грецькі прізвища. І де живуть люди, які мають такі родові імена.

Експерти провели низку антропонімічних досліджень та склали після цього перелік українських прізвищ, які мають грецьке коріння. Серед них є й такі, що походять від назв населених пунктів. Цікаво, що серед груп з етнічної приналежності саме прізвища грецького походження найбільш поширені (6,2%).

Зокрема, вчені виділяють такі родові імена:

  • Ахбаш (походить від слова "світловолосий");
  • Балабан (походить від слова "величезний");
  • Варсамас;
  • Волониць (можна перекласти як "в’язальна спиця");
  • Габіда;
  • Імерелі;
  • Кіор (можна перекласти як "сліпий");
  • Куркчі (означає "хутряний");
  • Мангуш (від назви населеного пункта);
  • Мармур;
  • Шамлі (від назви населеного пункта);
  • Ялу;
  • Яцько.

Цікаво, що деякі родові імена грецького походження з часом отримали російські суфікси. Так, Каракоз став Каракозов, Балабан став Балабанов, Узун став Узунов, а Темір став Теміров.

Деякі також отримали і суто українське оформлення: Бузовчу — Бузовчук.

Варто додати, що точна кількість людей із грецькими прізвищами в Україні невідома, оскільки немає спеціалізованої статистики, яка б відслідковувала прізвища за етнічним походженням. Однак в Україні проживає грецька діаспора, найбільше її представників зосереджено в Донецькій області, зокрема в Приазов'ї (Маріуполь та його околиці). Вони є нащадками греків, які переселилися сюди ще у XVIII столітті з Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав про історію походження прізвища Жадан.

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#Коріння #Прізвище #Рід #Походження