Ваши предки были путешественниками, если фамилия звучит так

Они указывают на странствующее прошлое человека

Украинские фамилии часто могут свидетельствовать о характере, образе жизни и даже происхождении наших предков. Многие украинские фамилии связаны с путешествиями и путешествиями.

Исследователи антропонимов (собственных имен людей) обнаружили интересные закономерности в формировании таких фамилий. Как отмечает известная украинская языковед Лариса Терентьевна Масенко, фамилии часто отражают исторические и культурные особенности определенного региона или эпохи.

Какие фамилии указывают на странствующий характер

Значительную группу украинских фамилий составляют произошедшие от названий лиц по этнической принадлежности. Среди них – Литвин, Литвиненко, Литвинчук. Интересно, что литвинами в Украине называли не только литовцев, но и белорусов. Другие примеры таких фамилий: Турчин, Турченко, Турченяк, Москаль, Москаленко, Цыган, Цыганенко, Цыганчук, Лях, Ляшенко, Чех, Чешко, Молдаван, Волошин, Татаренко, Татарчук.

Важно понимать, что не обязательно первый носитель такой фамилии принадлежал упомянутому этносу. Часто достаточно было на время отправиться в путешествие в другой край, чтобы по возвращении получить от земляков новое прозвище. Со временем она могла закрепиться как фамилия.

Некоторые фамилии прямо указывают на любовь к путешествиям. Например, Путешествие может происходить от названия блюда, но также может быть образовано от глагола "путешествовать" и означать человека, который любит путешествовать. Фамилия Миняйло связана со странствующими торговцами, которые ездили по селам, обменивая разные мелкие товары на сельские продукты. От него образовалась патронимическая фамилия Миняйлюк.

Интересна фамилия Мандролько, образованная с помощью непродуктивного суффикса -ольк-о от глагольного основания. Оно также могло означать человека, который путешествовал или любил путешествие. Хотя такие фамилии встречаются редко (около 0,01% от общего количества), они являются ярким свидетельством странствующего духа наших предков.

Ранее Телеграф также рассказывал о том, какие украинские фамилии защищают от негатива и нечистой силы. Всего таких родовых имен 8.