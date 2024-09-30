"Аеродром", "аеропорт", "летовище": какое слово выбрать, когда речь идет о местах взлета самолетов?

Как правильно назвать воздушные ворота города

Самолет, взлетная полоса, терминал – казалось бы, все просто. Но когда дело доходит до названия места, откуда взлетают самолеты, возникает немало вопросов.

"Аеродром" или "аеропорт"? А может, "летовище"? Как правильно его называть? Телеграф разобрался в нюансах украинской авиационной терминологии.

"Аеродром": первые шаги авиации

"Аеродром" – это специально оборудованная территория, предназначенная для взлета и приземления летательных аппаратов, а также для их стоянки и технического обслуживания. Этот термин появился почти сразу после изобретения самолетов, когда любое подходящее пространство на суше или воде использовалось для взлетов и посадок.

Аэродромы бывают разных типов:

частные и государственные,

военные и гражданские,

основные, оперативные и запасные.

Пример использования: "Одна з головних цілей ворожих ракетних атак — українські аеродроми".

"Аеропорт": комплексный подход

"Аеропорт" – это уже более сложная структура. Это комплекс инженерных сооружений и технических средств, обеспечивающий регулярную перевозку пассажиров, грузов и почты воздушным транспортом. В состав аэропорта входят:

аэродром,

пассажирские и грузовые терминалы,

ангары,

аэровокзалы,

залы ожидания,

рестораны и магазины,

представительства авиакомпаний,

таможенные и пограничные службы.

Пример использования: Рекордсменом за кількістю пасажирів є американський аеропорт в Атланті, щодня ним користуються близько 250 тисяч людей".

Оба слова имеют греческое происхождение:

"аеро" означает "воздух";

"дром" — "улица" или "дорога";

"порт" — "пристань" или "гавань".

То есть "аеродром" дословно означает "воздушная дорога", а "аеропорт" — "воздушная гавань" или "воздушная пристань".

Украинский аналог: "летовище"

Летовище — это современный украинский термин, означающий "место взлета и посадки летательных аппаратов". Это абсолютный синоним слова "аеродром", который рекомендуют употреблять в нетерминологическом смысле. Пишем "летовище" с буквой "е" в первом слоге, поскольку оно происходит от глагола "летіти".

В следующий раз, когда решите отправиться в путешествие, вы уже будете знать, что направляетесь в аэропорт, охватывающий аэродром. Или же,"на летовище".

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском называть железнодорожный транспорт. Это "поїзд" или "потяг"?