"Аеродром", "аеропорт", "летовище": какое слово выбрать, когда речь идет о местах взлета самолетов?
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Как правильно назвать воздушные ворота города
Самолет, взлетная полоса, терминал – казалось бы, все просто. Но когда дело доходит до названия места, откуда взлетают самолеты, возникает немало вопросов.
"Аеродром" или "аеропорт"? А может, "летовище"? Как правильно его называть? Телеграф разобрался в нюансах украинской авиационной терминологии.
"Аеродром": первые шаги авиации
"Аеродром" – это специально оборудованная территория, предназначенная для взлета и приземления летательных аппаратов, а также для их стоянки и технического обслуживания. Этот термин появился почти сразу после изобретения самолетов, когда любое подходящее пространство на суше или воде использовалось для взлетов и посадок.
Аэродромы бывают разных типов:
- частные и государственные,
- военные и гражданские,
- основные, оперативные и запасные.
Пример использования: "Одна з головних цілей ворожих ракетних атак — українські аеродроми".
"Аеропорт": комплексный подход
"Аеропорт" – это уже более сложная структура. Это комплекс инженерных сооружений и технических средств, обеспечивающий регулярную перевозку пассажиров, грузов и почты воздушным транспортом. В состав аэропорта входят:
- аэродром,
- пассажирские и грузовые терминалы,
- ангары,
- аэровокзалы,
- залы ожидания,
- рестораны и магазины,
- представительства авиакомпаний,
- таможенные и пограничные службы.
Пример использования: Рекордсменом за кількістю пасажирів є американський аеропорт в Атланті, щодня ним користуються близько 250 тисяч людей".
Оба слова имеют греческое происхождение:
- "аеро" означает "воздух";
- "дром" — "улица" или "дорога";
- "порт" — "пристань" или "гавань".
То есть "аеродром" дословно означает "воздушная дорога", а "аеропорт" — "воздушная гавань" или "воздушная пристань".
Украинский аналог: "летовище"
Летовище — это современный украинский термин, означающий "место взлета и посадки летательных аппаратов". Это абсолютный синоним слова "аеродром", который рекомендуют употреблять в нетерминологическом смысле. Пишем "летовище" с буквой "е" в первом слоге, поскольку оно происходит от глагола "летіти".
В следующий раз, когда решите отправиться в путешествие, вы уже будете знать, что направляетесь в аэропорт, охватывающий аэродром. Или же,"на летовище".
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