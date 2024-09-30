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"Аеродром", "аеропорт", "летовище": какое слово выбрать, когда речь идет о местах взлета самолетов?

Автор
Катерина Шполянская
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Чем отличаются эти понятия
Чем отличаются эти понятия. Фото Коллаж "Телеграфа"

Как правильно назвать воздушные ворота города

Самолет, взлетная полоса, терминал – казалось бы, все просто. Но когда дело доходит до названия места, откуда взлетают самолеты, возникает немало вопросов.

"Аеродром" или "аеропорт"? А может, "летовище"? Как правильно его называть? Телеграф разобрался в нюансах украинской авиационной терминологии.

"Аеродром": первые шаги авиации

"Аеродром" – это специально оборудованная территория, предназначенная для взлета и приземления летательных аппаратов, а также для их стоянки и технического обслуживания. Этот термин появился почти сразу после изобретения самолетов, когда любое подходящее пространство на суше или воде использовалось для взлетов и посадок.

Аэродромы бывают разных типов:

  • частные и государственные,
  • военные и гражданские,
  • основные, оперативные и запасные.

Пример использования: "Одна з головних цілей ворожих ракетних атак — українські аеродроми".

"Аеропорт": комплексный подход

"Аеропорт" – это уже более сложная структура. Это комплекс инженерных сооружений и технических средств, обеспечивающий регулярную перевозку пассажиров, грузов и почты воздушным транспортом. В состав аэропорта входят:

  • аэродром,
  • пассажирские и грузовые терминалы,
  • ангары,
  • аэровокзалы,
  • залы ожидания,
  • рестораны и магазины,
  • представительства авиакомпаний,
  • таможенные и пограничные службы.

Пример использования: Рекордсменом за кількістю пасажирів є американський аеропорт в Атланті, щодня ним користуються близько 250 тисяч людей".

Оба слова имеют греческое происхождение:

  • "аеро" означает "воздух";
  • "дром" — "улица" или "дорога";
  • "порт" — "пристань" или "гавань".

То есть "аеродром" дословно означает "воздушная дорога", а "аеропорт" — "воздушная гавань" или "воздушная пристань".

Украинский аналог: "летовище"

Летовище — это современный украинский термин, означающий "место взлета и посадки летательных аппаратов". Это абсолютный синоним слова "аеродром", который рекомендуют употреблять в нетерминологическом смысле. Пишем "летовище" с буквой "е" в первом слоге, поскольку оно происходит от глагола "летіти".

В следующий раз, когда решите отправиться в путешествие, вы уже будете знать, что направляетесь в аэропорт, охватывающий аэродром. Или же,"на летовище".

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