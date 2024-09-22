Перестанете ошибаться: правильно ли говорить на украинском языке "пылесос"

Узнайте, можно ли употреблять слово "пылесос"

Некоторые слова на украинском звучат так же как на украинском, и здесь возникает вопрос, правильно ли так говорить. Важно выяснить языковые особенности, чтобы не совершать таких ошибок.

В частности, украинцы часто используют слово "пилосос", хотя в русском языке оно звучит почти так же — "пылесос". Языковед Александр Авраменко объяснил, можно ли так говорить.

В словарях украинского языка можно найти сразу 3 разных перевода "пылесоса": "пилотяг", "пилосмок" и "порохотяг". Авраменко считает, что можно смело употреблять слово "пылесос", поскольку оно является удельно украинским.

В то же время вполне корректно говорить "пилосмок" или "пилотяг". Но в целом их считают редкоиспользуемыми.

Следует обратить внимание, что если мы говорим о процессе, тогда следует говорить "я пилососю", но никак не "я пилосошу". Или же можно заменить их конструкциями "я убираю пылесосом" или "чищу пылесосом". Поэтому слово "пылесос" вполне можно использовать, потому что это не калька с русского языка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно говорить на украинском языке "не умничай". Это суржик, вместо этого лучше употреблять другие слова, о которых вы могли не знать.