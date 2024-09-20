"Хвіртка", "калитка" или "кватирка": как правильно сказать на украинском "форточка"

Только один вариант из трех верный

В повседневной жизни мы часто слышим слова, которые нам кажутся привычными и понятными. Одним из таких слов является "форточка", которое многие регулярно используют в быту.

"Форточка" — это типичный пример суржика, смешивания украинского и русского языков. Так как правильно сказать на украинском: "хвіртка", "кватирка" или "калитка"? На этот вопрос ответил известный литературовед Александр Авраменко.

По словам Александра Авраменко, правильным украинским аналогом слова "форточка" является "кватирка". Это подтверждает и Академический толковый словарь украинского языка. Согласно словарю, "кватирка" — это оконное стекло, вставленное в раму, которую можно открывать для проветривания помещения.

Распространенные ошибки в употреблении

Иногда вместо слова "кватирка" люди употребляют "хвіртка" или "калитка". Но это тоже неправильно. Каждое из этих слов имеет уникальное значение в украинском языке и не может заменять другое.

"Хвіртка" — это маленькая входная дверь в больших воротах или в ограждении. А "калитка" — это старинное название кошелька или сумки для денег. В современном языке это слово почти не употребляется, но его можно встретить в литературе.

Происхождение слов

Слово "форточка" пришло в украинский язык с русского. Оно происходит от немецкого "Pförtchen", что означает "ворота" или "дверь". В русском языке это слово трансформировалось в уменьшительную форму "форточка", обозначающую маленькое окошко в большом окне.

Зато украинское слово "кватирка" имеет другое происхождение. Оно взято из польского языка, где "kwatera" означает "квадрат" или "четверть". Это слово, в свою очередь, происходит от латинского "quadra", что также означает "квадрат". А вот в украинском языке "кватирка" приобрела специфическое значение маленького окошка в большом окне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно здороваться на украинском: "добрый день" или "добрый день". Немногие знают, но только один из вариантов приветствия — правильный.