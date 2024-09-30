Аеродром, аеропорт, летовище: яке слово обрати, коли йдеться про місця злету літаків?

Як правильно назвати повітряні ворота міста

Літак, злітна смуга, термінал — здавалося б, все просто. Але коли справа доходить до назви місця, звідки злітають літаки, виникає чимало питань.

Аеродром чи аеропорт? А може, летовище? Як правильно його називати? "Телеграф" розібрався в нюансах української авіаційної термінології.

Аеродром: перші кроки авіації

Аеродром — це спеціально обладнана територія, призначена для злітання та приземлення літальних апаратів, а також для їх стоянки та технічного обслуговування. Цей термін з'явився майже одразу після винаходу літаків, коли будь-який придатний простір на суші чи воді використовувався для злетів і посадок.

Аеродроми бувають різних типів:

приватні та державні,

військові та цивільні,

основні, оперативні та запасні.

Приклад використання: "Одна з головних цілей ворожих ракетних атак — українські аеродроми."

Аеропорт: комплексний підхід

Аеропорт — це вже складніша структура. Це комплекс інженерних споруд та технічних засобів, що забезпечує регулярні перевезення пасажирів, вантажів і пошти повітряним транспортом. До складу аеропорту входять:

аеродром,

пасажирські та вантажні термінали,

ангари,

аеровокзали,

зали очікування,

ресторани та магазини,

представництва авіакомпаній,

митні та прикордонні служби.

Приклад використання: "Рекордсменом за кількістю пасажирів є американський аеропорт в Атланті, щодня ним користуються близько 250 тисяч людей."

Обидва слова мають грецьке походження:

"аеро" означає "повітря";

"дром" — "вулиця" або "дорога";

"порт" — "пристань" або "гавань".

Тобто, аеродром дослівно означає "повітряна дорога", а аеропорт — "повітряна гавань" або "повітряна пристань".

Український відповідник: летовище

Летовище — це сучасний український термін, що означає "місце зльоту і посадки літальних апаратів". Це абсолютний синонім слова "аеродром", який рекомендують вживати в нетермінологічному значенні. Пишемо "летовище" з літерою "е" в першому складі, оскільки воно походить від дієслова "летіти".

Тож наступного разу, коли вирушатимете в подорож, ви вже знатимете, що прямуєте до аеропорту, який охоплює аеродром. Або ж, до летовища.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською називати залізничний транспорт. Це потяг чи поїзд?