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Аеродром, аеропорт, летовище: яке слово обрати, коли йдеться про місця злету літаків?

Автор
Катерина Шполянська
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Чим відрізняються ці поняття
Чим відрізняються ці поняття. Фото Колаж "Телеграфу"

Як правильно назвати повітряні ворота міста

Літак, злітна смуга, термінал — здавалося б, все просто. Але коли справа доходить до назви місця, звідки злітають літаки, виникає чимало питань.

Аеродром чи аеропорт? А може, летовище? Як правильно його називати? "Телеграф" розібрався в нюансах української авіаційної термінології.

Аеродром: перші кроки авіації

Аеродром — це спеціально обладнана територія, призначена для злітання та приземлення літальних апаратів, а також для їх стоянки та технічного обслуговування. Цей термін з'явився майже одразу після винаходу літаків, коли будь-який придатний простір на суші чи воді використовувався для злетів і посадок.

Аеродроми бувають різних типів:

  • приватні та державні,
  • військові та цивільні,
  • основні, оперативні та запасні.

Приклад використання: "Одна з головних цілей ворожих ракетних атак — українські аеродроми."

Аеропорт: комплексний підхід

Аеропорт — це вже складніша структура. Це комплекс інженерних споруд та технічних засобів, що забезпечує регулярні перевезення пасажирів, вантажів і пошти повітряним транспортом. До складу аеропорту входять:

  • аеродром,
  • пасажирські та вантажні термінали,
  • ангари,
  • аеровокзали,
  • зали очікування,
  • ресторани та магазини,
  • представництва авіакомпаній,
  • митні та прикордонні служби.

Приклад використання: "Рекордсменом за кількістю пасажирів є американський аеропорт в Атланті, щодня ним користуються близько 250 тисяч людей."

Обидва слова мають грецьке походження:

  • "аеро" означає "повітря";
  • "дром" — "вулиця" або "дорога";
  • "порт" — "пристань" або "гавань".

Тобто, аеродром дослівно означає "повітряна дорога", а аеропорт — "повітряна гавань" або "повітряна пристань".

Український відповідник: летовище

Летовище — це сучасний український термін, що означає "місце зльоту і посадки літальних апаратів". Це абсолютний синонім слова "аеродром", який рекомендують вживати в нетермінологічному значенні. Пишемо "летовище" з літерою "е" в першому складі, оскільки воно походить від дієслова "летіти".

Тож наступного разу, коли вирушатимете в подорож, ви вже знатимете, що прямуєте до аеропорту, який охоплює аеродром. Або ж, до летовища.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською називати залізничний транспорт. Це потяг чи поїзд?

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