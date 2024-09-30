Аеродром, аеропорт, летовище: яке слово обрати, коли йдеться про місця злету літаків?
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Як правильно назвати повітряні ворота міста
Літак, злітна смуга, термінал — здавалося б, все просто. Але коли справа доходить до назви місця, звідки злітають літаки, виникає чимало питань.
Аеродром чи аеропорт? А може, летовище? Як правильно його називати? "Телеграф" розібрався в нюансах української авіаційної термінології.
Аеродром: перші кроки авіації
Аеродром — це спеціально обладнана територія, призначена для злітання та приземлення літальних апаратів, а також для їх стоянки та технічного обслуговування. Цей термін з'явився майже одразу після винаходу літаків, коли будь-який придатний простір на суші чи воді використовувався для злетів і посадок.
Аеродроми бувають різних типів:
- приватні та державні,
- військові та цивільні,
- основні, оперативні та запасні.
Приклад використання: "Одна з головних цілей ворожих ракетних атак — українські аеродроми."
Аеропорт: комплексний підхід
Аеропорт — це вже складніша структура. Це комплекс інженерних споруд та технічних засобів, що забезпечує регулярні перевезення пасажирів, вантажів і пошти повітряним транспортом. До складу аеропорту входять:
- аеродром,
- пасажирські та вантажні термінали,
- ангари,
- аеровокзали,
- зали очікування,
- ресторани та магазини,
- представництва авіакомпаній,
- митні та прикордонні служби.
Приклад використання: "Рекордсменом за кількістю пасажирів є американський аеропорт в Атланті, щодня ним користуються близько 250 тисяч людей."
Обидва слова мають грецьке походження:
- "аеро" означає "повітря";
- "дром" — "вулиця" або "дорога";
- "порт" — "пристань" або "гавань".
Тобто, аеродром дослівно означає "повітряна дорога", а аеропорт — "повітряна гавань" або "повітряна пристань".
Український відповідник: летовище
Летовище — це сучасний український термін, що означає "місце зльоту і посадки літальних апаратів". Це абсолютний синонім слова "аеродром", який рекомендують вживати в нетермінологічному значенні. Пишемо "летовище" з літерою "е" в першому складі, оскільки воно походить від дієслова "летіти".
Тож наступного разу, коли вирушатимете в подорож, ви вже знатимете, що прямуєте до аеропорту, який охоплює аеродром. Або ж, до летовища.
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