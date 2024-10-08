"Вихідний день" — это неправильно: как исправить типичную ошибку в украинском языке

Чрезмерное повторение может привести к монотонности и снижению выразительности речи

Правильная речь – это не только вопрос грамматики, но и вопрос культуры общения. Многие из нас привыкли говорить "вихідний день" или "будній день", даже не задумываясь о том, что такие выражения содержат лишнее слово.

"Телеграф" выяснил, что слово "день" в этих словосочетаниях излишне. А значит, его следует избегать для правильной украинской речи.

Почему "вихідний день" — это неправильно

Согласно объяснению Ольги Багний, автора и ведущей программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек", в словаре само слово "вихідний" уже означает нерабочий или праздничный день. Поэтому когда мы говорим "вихідний день", то фактически повторяемся, будто говорим "нерабочий день день".

Как правильно говорить

Правильно будет использовать следующие формы:

просто "вихідний" (вместо "выходной день"),

"вихідні" (вместо "выходные дни"),

"будні" (вместо "будние дни").

Примеры правильного употребления

Когда мы избегаем лишних слов, наши высказывания становятся понятнее. Правильно будет:

"У мене завтра вихідний",

"Зустрінемось на вихідних",

"У будні я працюю допізна".

Следовательно, чтобы говорить правильно по-украински, следует избегать избыточного слова "день" в этих случаях. Такое внимание к деталям поможет сделать нашу речь более грамотной и естественной.

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