Не "пішли": как правильно пригласить куда-то человека на украинском

Это нужно запомнить раз и навсегда

Все больше украинцев отказываются от употребления русского языка и начинают овладевать государственным. Однако у некоторых все еще возникают трудности.

Люди часто совершают ошибку, побуждая кого-то к действию, например, приглашая кого-то на кофе. Об этом рассказал украинский языковед и известный учитель Александр Авраменко.

По его словам, в этом случае часто употребляют слово "пішли". Однако правильная форма побуждения к действию будет – "ходімо".

"Пішли" – это форма прошедшего времени: что сделали? Зрізали, подивилися, зайшли, пішли. Эти формы обозначают уже состоявшееся действие", — подчеркнул Авраменко.

Языковед отметил, что побуждать к действию нужно, используя повелительное наклонение глагола. Оно должно иметь окончание "-мо": "зріжмо", "подивімося", "зайдімо", "ходімо".

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как на украинском нужно здороваться на похоронах, чтобы не оконфузиться. Этого вы точно не знали.

Также мы писали о том, правильно ли называть на украинском посуду, из которой пьют кофе. В украинском языке у него есть множество синонимов. Однако среди них точно нет слова "кружка".