"Вихідний день" — це неправильно: як виправити типову помилку в українській мові

Надмірне повторення може призвести до монотонності та зниження виразності мови

Правильне мовлення – це не лише питання граматики, а й питання культури спілкування. Багато хто з нас звик говорити "вихідний день" або "будній день", навіть не замислюючись над тим, що такі вислови містять зайве слово.

"Телеграф" з'ясував, що слово "день" у цих словосполученнях є зайвим. А отже, його варто уникати для правильного українського мовлення.

Чому "вихідний день" — це неправильно

За поясненням Ольги Багній, авторки та ведучої програми "Правильно українською" на "Радіо Трек", у словнику саме слово "вихідний" вже означає неробочий або святковий день. Тому, коли ми говоримо "вихідний день", то фактично повторюємось, ніби кажемо "неробочий день день".

Як правильно говорити?

Правильно буде використовувати такі форми:

просто "вихідний" (замість "вихідний день"),

"вихідні" (замість "вихідні дні"),

"будні" (замість "будні дні").

Приклади правильного вживання

Коли ми уникаємо зайвих слів, наші висловлювання стають більш зрозумілими. Правильно буде:

"У мене завтра вихідний",

"Зустрінемось на вихідних",

"У будні я працюю допізна".

Отже, щоб говорити правильно українською, варто уникати надлишкового слова "день" у цих випадках. Така увага до деталей допоможе зробити наше мовлення більш грамотним та природним.

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