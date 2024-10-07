Не говорите "вид": три правильных украинских соответствия в зависимости от контекста
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Правильное использование украинских соответствий русскому слову "вид"
Украинцы часто сталкиваются с проблемой дословного перевода с русского языка, особенно когда речь идет о многозначных словах. Одним из таких "коварных" слов является "вид", который в разных контекстах нуждается в разных украинских соответствиях.
А правильное использование соответствий помогает более точно высказывать мнения. Языковеды выделяют три основных случая, когда русское слово "вид" переводится по-разному.
1. "Вид" как разновидность
В значении классификации или категоризации используем слово "різновид". Например:
- види товарів – різновиди товарів,
- види тварин – різновиди тварин,
- види рослин – різновиди рослин.
2. "Вид" как пейзаж
Когда речь идет о том, что мы видим перед собой (особенно с высоты или из окна), правильно употреблять слово "краєвид":
- Неправильно: гарний вид з вікна,
- Правильно: гарний краєвид з вікна,
3. "Вид" в документах
В контексте документов, в частности в словосочетании "вид на жительство", правильным ответчиком является "посвідка":
- неправильно: вид на проживання,
- правильно: посвідка на проживання.
Украинский язык требует внимательного отношения к переводу даже таких простых, на первый взгляд, слов как "вид". Однако это поможет избежать русизмов и обогащать собственную речь.
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