Знают лишь единицы: что означает украинское слово "лелітки"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
"Леліти" значит блестеть
Мода циклична – это касается не только одежды, но и языка. Сегодня в активное употребление возвращается красивое украинское слово "лелітки".
"Телеграф" выяснил, что это аутентичное название блестящих украшений, которые большинство привыкло называть пайетками. Откуда же происходит это слово?
Что такое блестки
Лелітки – это маленькие блестящие кружочки, которыми украшают одежду, аксессуары и разнообразные декоративные изделия. Они создают эффект мерцания и переливания, придавая изделиям праздничность и изысканность.
Этимология слова
Слово "лелітки" имеет глубокие украинские корни. Оно происходит от глагола "леліти", что значит сверкать, мерцать, переливаться на солнце. Это название чрезвычайно поэтично и точно, ведь точно передает главное свойство этих украшений – их способность красиво отражать свет.
Как использовать в речи
Правильно говорить:
- сукня, оздоблена лелітками,
- леліткова вишивка,
- блискучі лелітки,
- аплікація з леліток.
Интересно, что "лелітки" использовались в украинском традиционном наряде задолго до того, как они стали популярны в современной моде. Ими украшали праздничную одежду, головные уборы и обрядовые вещи.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие слова несправедливо считают русизмами. Запомните их и не стесняйтесь так говорить.