Знают лишь единицы: что означает украинское слово "лелітки"

"Леліти" значит блестеть

Мода циклична – это касается не только одежды, но и языка. Сегодня в активное употребление возвращается красивое украинское слово "лелітки".

"Телеграф" выяснил, что это аутентичное название блестящих украшений, которые большинство привыкло называть пайетками. Откуда же происходит это слово?

Что такое блестки

Лелітки – это маленькие блестящие кружочки, которыми украшают одежду, аксессуары и разнообразные декоративные изделия. Они создают эффект мерцания и переливания, придавая изделиям праздничность и изысканность.

Этимология слова

Слово "лелітки" имеет глубокие украинские корни. Оно происходит от глагола "леліти", что значит сверкать, мерцать, переливаться на солнце. Это название чрезвычайно поэтично и точно, ведь точно передает главное свойство этих украшений – их способность красиво отражать свет.

Как использовать в речи

Правильно говорить:

сукня, оздоблена лелітками,

леліткова вишивка,

блискучі лелітки,

аплікація з леліток.

Интересно, что "лелітки" использовались в украинском традиционном наряде задолго до того, как они стали популярны в современной моде. Ими украшали праздничную одежду, головные уборы и обрядовые вещи.

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