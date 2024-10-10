Этого слова лучше избегать: Ирина Фарион сказала, как удачно заменить англицизм "хаб" на украинском

Использование англицизмов вызывает неоднозначные реакции среди языковедов

Англицизмы в украинском языке стали неотъемлемой частью современной речи. Они проникают в нашу лексику через технологии, бизнес, культуру и медиа, изменяя традиционные языковые структуры.

Украинские филологи бьют тревогу из-за чрезмерного использования англицизмов, в частности слова "хаб", в деловой и образовательной среде. Оказывается, это слово не только не обогащает украинский язык, но вытесняет удельные украинские соответствия.

Почему "хаб" — это неправильно

Ирина Фарион отмечает, что слово попало в украинский язык через русское посредничество, поэтому пишется с букой "х" вместо "г", что противоречит украинской фонетической системе. Более того, оно не придает нового значения, а лишь дублирует уже имеющиеся украинские слова.

Хаб в общем смысле – это узел какой-то сети. На транспорте, в авиации – пересадочный, перегрузочный узел. На автомобилях повышенной проходимости (внедорожниках) — муфта подключаемого свободного хода переднего моста. В компьютерной технике – сетевой концентратор.

Какие есть украинские соответствия

Вместо англицизма "хаб" Фарион рекомендует употреблять удельные украинские слова:

осердя,

осередок,

центр,

вузол (особенно в техническо-транспортном контексте).

Филологиня приводит пример неудачного употребления этого англицизма в словосочетании "освітній хаб". Вместо него лучше употреблять "освітній центр" или "освітній осередок".

"Мы удивительно богаты исконной лексикой, чтобы скрывать ее от мира. Если вы хотите быть хотя бы "центром" и "осердям" собственной жизни, не попадайте в ловушки ненужных заимствований", — отмечает она.

Как видим, эксперты призывают сознательно относиться к употреблению иностранных слов и отдавать предпочтение украинским соответствиям, особенно когда они полностью передают нужное значение. Это поможет сохранить самобытность украинского языка и защитить его от чрезмерных заимствований.

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