Только не "сельодка": как правильно называть соленую рыбу на украинском

В нашем языке есть собственное колоритное название

Слово "сельодка" настолько прочно вошло в нашу повседневную речь, что многие даже не догадываются о его неукраинском происхождении. Это калька с русской "селёдки", которой следует избегать в литературной речи, как и многих других слов.

"Зважте дві сельодочки", — слышим мы на рынке. "Яка смачна сельодка під шубою!" — восхищаются гости за праздничным столом. Но как называть ее на украинском?

Как правильно называть засоленную рыбу

В украинском языке правильное название этой рыбы – оселедець. Слово "оселедець" имеет давние украинские корни. Оно связано с серебристым блеском чешуи этой рыбы, что делает ее похожей на что-то сияющее, блестящее.

Но "оселедець" – это не только рыба. Так называли также традиционную казацкую прическу. Оба значения зафиксированы в академических словарях.

Исправляйте себя всякий раз, когда говорите слово "сельодка". Правильно употреблять фразы типа:

"Зважте мені два оселедці",

"Чи є у вас копчений оселедець?",

"Оселедець по-українськи",

"Філе оселедця з цибулею",

"Оселедець з картоплею".

У этого слова глубокие исторические корни и интересные культурные коннотации, поэтому давайте употреблять его правильно. А "сельодку" оставим россиянам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что "щепотка" — это также калька с русского языка. В украинском есть варианты получше, о которых вы могли не знать.