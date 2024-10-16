На укранском с ума не сходят: Авраменко назвал правильный перевод устоявшегося изречения

Так мы сохраняем уникальность украинского языка

В повседневном общении украинцы часто сталкиваются с проблемой правильного перевода русских идиом. Одним из таких случаев является выражение "сойти с ума", которое некоторые ошибочно переводят дословно как "зійти з розуму".

Такая калька с русского не соответствует нормам украинского языка. Известный украинский языковед Александр Авраменко объясняет, почему это неправильно и как нужно говорить.

Распространенная ошибка

Многие люди, пытаясь перевести русское изречение "сойти с ума", прибегают к буквальному переводу. Это приводит к появлению неправильной формы "зійти з розуму" в украинском языке. Эта калька не соответствует идиоматической структуре украинского языка.

Правильные украинские соответствия

Языковед отмечает: "С ума не сходят. Это русское изречение". В то же время у украинцев богатый выбор собственных идиом и выражений, которые точно и ярко передают нужный смысл. Правильные варианты перевода – это:

"З'їхати з глузду" — идиоматическое выражение, которое ближе всего соответствует русскому "сойти с ума". "Збожеволіти" — литературный аналог, который точно передает значение выражения.

Использование правильных украинских соответствий вместо калек с русского языка – важный аспект сохранения чистоты и самобытности украинского языка. Это помогает избежать засорения языка русизмами и способствует развитию языковой культуры.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском правильно сказать "натощак". Немногие знают эти аналоги.