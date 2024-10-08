Не "віруючий": как правильно говорить на украинском о религиозном человеке

Какими исконно украинскими соответствиями можно заменить это слово

Слово "віруючий" относится к тем ошибкам, которые настолько прочно вошли в нашу повседневную речь, что многие даже не догадываются об их неправильности. Это калька с русского, которых, к сожалению, еще достаточно в повседневной речи.

Языковые кальки – слова или фразы, возникающие в результате прямого перевода с одного языка на другой, часто без учета особенностей языка и контекста. В украинском такие конструкции могут звучать неестественно и вызвать путаницу.

Почему "віруючий" — это неправильно

Слово "віруючий" происходит от русского "верующий" и, хотя его можно встретить в разговорной речи, оно не является исконно украинским. Оно звучит неестественно для украинского языка, как и подобные формы "завідуючий", "странствуючий" или "співаючий". Дело в том, что причастия на "учий", "ючий" не характерны для украинского языка. Их очень мало (например, "працюючий", "танцюючий") и даже эти формы рекомендовано заменять более естественными соответствиями.

Какие варианты правильные

Вместо слова "віруючий" можно использовать:

вірянин (для мужчин),

вірянка (для женщин),

вірний/верна,

правовірний/правовірна,

описательная конструкция: "людина, що вірує".

Заботясь о чистоте украинского языка, следует избегать неестественных форм типа "віруючий" и выбирать исконно украинские слова. Это обогатит нашу речь и сделает ее более естественной и правильной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать правильно "заставляти". По-украински это звучит иначе.