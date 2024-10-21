"Все ясно" – это русизм: пять украинских альтернатив для грамотной речи

Почему это неправильно и какие украинские слова следует употреблять вместо того, чтобы наш язык звучал естественно и много

В повседневном общении украинцы часто используют фразу "все ясно", не подозревая, что это калька по русскому языку.

"Телеграф" выяснил, что это неправильно. А также как лучше выражать свое мнение, чтобы обогатить и очистить наш язык.

Почему "все ясно" — это неправильно?

Фраза "все ясно" чаще всего употребляется в контексте понимания информации, как синоним к "зрозуміло". Однако в украинском языке слово "ясно" имеет совсем другое значение.

"Ясно" — это наречие, образованное от прилагательного "ясний". Оно используется, когда речь идет об освещенном месте или пространстве, где присутствует свет. Синонимами могут быть слова "світло" или "видно".

Как правильно выразить понимание на украинском?

Чтобы подтвердить, что информация ясна, в украинском языке существует ряд слов и фраз. Вот несколько правильных вариантов:

"Зрозуміло" — универсальный вариант, который прекрасно заменяет "ясно". "Звісно" — используется для подтверждения очевидного факта. "Очевидно" — говорят о чем-то настолько понятном, что не вызывает сомнений. "Природно" — это слово уместно, когда что-то логично и предсказуемо. "Певно" — чаще всего используется для выражения уверенности в воспринятой информации.

Лишаясь русизмов, таких как "все ясно", мы делаем украинский язык богаче и чище. Это не только вопрос грамотности, но и сохранение нашей культурной идентичности.

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