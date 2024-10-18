П'ять шаурм или п'ять шаурмів? Учительница из Днепра объяснила, как правильно говорить на украинском

Разбираемся с грамматическими особенностями этого популярного слова и учимся употреблять его корректно

Шаурма – любимая уличная еда многих украинцев. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как правильно употреблять это слово, особенно когда речь идет о количестве?

Слово "шаурма" пришло к нам из арабского языка через турецкий. Как и многие другие заимствованные слова, оно не подчиняется привычным для украинского языка правилам образования множественного числа.

Учительница одного из лицеев Днепра в соцсети рассказывает, что слово "шаурма" принадлежит к бесчисленным существительным и не имеет формы множественного числа. Это означает, что мы не можем сказать "п'ять шаурмів" или "багато шаурм".

Как правильно?

Когда вы хотите заказать больше одной порции этого вкусного блюда, следует использовать слово "порция" или просто указывать количество. Например:

"Хочу купити п'ять порцій шаурми",

"Давайте замовимо дві шаурми",

"Я з'їв багато шаурми".

"Шаурма" — не единственное слово, которое ставит нас в грамматический тупик. Подобная ситуация и с такими словами, как "салями", "фуа-гра", "хачапури". Они также не изменяются по числам.

Следовательно, в следующий раз, заказывая любимую уличную еду, вы сможете не только насладиться вкусом. Теперь можете похвастаться знаниями украинского языка.

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