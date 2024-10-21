"Все ясно" – це русизм: п'ять українських альтернатив для грамотного мовлення

Чому це неправильно і які українські слова варто вживати натомість, щоб наша мова звучала природно та багато

У повсякденному спілкуванні українці часто використовують фразу "все ясно", не підозрюючи, що це калька з російської мови.

"Телеграф" з'ясував, що це неправильно. А також як краще висловлювати свою думку, щоб збагатити та очистити нашу мову.

Чому "все ясно" — це неправильно?

Фраза "все ясно" найчастіше вживається в контексті розуміння інформації, як синонім до "зрозуміло". Однак в українській мові слово "ясно" має зовсім інше значення.

"Ясно" — це прислівник, утворений від прикметника "ясний". Воно вживається, коли йдеться про освітлене місце або простір, де присутнє світло. Синонімами можуть бути слова "світло" або "видно".

Як правильно висловити розуміння українською?

Щоб підтвердити, що інформація зрозуміла, в українській мові існує низка слів та фраз. Ось кілька правильних варіантів:

"Зрозуміло" — універсальний варіант, який чудово замінює "ясно". "Звісно" — використовується для підтвердження очевидного факту. "Очевидно" — говорять про щось настільки зрозуміле, що не викликає сумнівів. "Природно" — це слово доречне, коли щось є логічним і передбачуваним. "Певно" — найчастіше вживається для вираження впевненості у сприйнятій інформації.

Позбавляючись русизмів, таких як "все ясно", ми робимо українську мову багатшою та чистішою. Це не лише питання грамотності, але й збереження нашої культурної ідентичності.

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