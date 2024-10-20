Забудьте этот вариант: как сказать на украинском языке "ты прав"

Общайтесь на украинском правильно

Общение на родном, украинском языке помогает сохранить его, а также поддерживает нашу культуру и традиции. А русский — отдаляет от национального и ассоциируется с врагом. Поэтому важно избавляться от российских калек, которые часто можно услышать из уст украинцев.

Когда человек соглашается с кем-то по определенному вопросу, то обычно говорит "ти прав" или "ти правий", так же, как и по-русски. Оба варианта не являются корректными и портят речь. Профессор и доктор филологических наук Александр Пономарев расставил точки над "i".

Исследователь объяснил, что когда мы одобряем чье-то мнение, то не нужно говорить "ти правий". Правильно ответить "ваша (твоя) правда". Или можно применить другой вариант — "ви (ти) маєте (маєш) рацію".

В то время как "правый" с ударением на первый слог имеет значение "противоположный левому" и не может употребляться в указанном контексте.

А вот языковед Александр Авраменко предлагает еще один вариант. Можно сказать "ваша думка слушна". Но ни в коем случае не "вы правы".

Ранее "Телеграф" писал, когда лучше использовать слово "длится", а когда — "продолжается". Имейте в виду, что между ними есть некоторая разница.