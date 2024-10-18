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Инфлюэнсер или нет? Как на украинском называть людей, которые влияют на мнения других

Автор
Катерина Шполянская
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Как правильно перевести слово "influencer"
Как правильно перевести слово "influencer". Фото Коллаж "Телеграфа"

Что не так с переводом слова "influencer"

В современном информационном пространстве все чаще можно встретить английское слово "influencer". Но стоит ли оставлять его без перевода в украинских текстах? И если переводить, то как?

"Телеграф" разбирался в этих тонкостях. Ответ подсказал профессор Пономарев.

Что означает слово "influencer"?

Прежде чем искать перевод, важно понять значение слова. "Influencer" — это человек, имеющий значительное влияние на свою аудиторию, обычно через социальные сети. Они могут влиять на мнения, решения о покупках, стиле жизни своих подписчиков.

Варианты перевода

  1. Инфлюенсер – это прямая транслитерация английского слова. Хотя оно уже встречается в украинских текстах, языковеды советуют избегать введения новых англицизмов без крайней необходимости.
  2. Впливовець — это неологизм, приобретающий популярность. Он хорошо передает смысл понятия и легко вписывается в украинский язык.
  3. Впливоченник — еще один вариант, подчеркивающий активную роль такого человека в создании влияния.
  4. Лідер думок — этот вариант уже давно используется в украинском языке и может быть уместен во многих контекстах.

Хотя слово "инфлюенсер" уже вошло в повседневное употребление, стоит пытаться использовать украинские соответствия. "Впливовець" или "впливоченник" — отличные альтернативы, которые точно передают значение и легко воспринимаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать "дедлайн" на украинском языке. Это слово несправедливо забыли.

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