Активистка требует переименовать любимый бургер украинцев: языковой омбудсмен отреагировал на жалобу

Украинская активистка добилась рассмотрения дела о нарушении языкового законодательства в меню McDonald’s на государственном уровне

История гражданского активизма в области защиты государственного языка получила новое развитие. Украинка, выявившая нарушение правил транслитерации в меню McDonald’s, добилась рассмотрения дела на государственном уровне.

Летом 2023 года активистка Лилия Кривец начала коммуникацию с украинскими представителями McDonald’s. Попытки решить вопросы непосредственно с компанией не имели успеха. Заявительница обратилась к Уполномоченному по защите государственного языка.

Суть проблемы

Дело касается нарушения известного "правила девятки" в украинском языке при написании названий блюд иноязычного происхождения. Согласно этому правилу, в общих названиях иноязычного происхождения после согласных д, т, з (дз), с, ц, ч, ш, ж (дж), р перед следующим согласным (кроме й) необходимо писать "и", а не "і". То есть, "Чизбургер" вместо "Чізбургера", "Мак Криспи" вместо "Мак Кріспи" и т.д.

Реакция языкового омбудсмена

Уполномоченный по защите государственного языка предоставил развернутый ответ на обращение, что свидетельствует о серьезном отношении к затронутой проблеме. Он также обратился к представительству "МакДональдс" в Украине с просьбой рассмотреть возможность изменения названий в соответствии с действующим правописанием. Дело находится на рассмотрении соответствующих органов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что языковой омбудсмен сделал громкое заявление. По его словам, Украина должна перейти от "кроткой (оборонной)" к "наступательной украинизации" страны.